TikTok : sa chanson sur l'acceptation de soi fait plus d'un million de vues

Une jolie histoire comme les réseaux sociaux en produisent souvent. Le 1er janvier dernier, une artiste nommée Jessiah publie une vidéo sur TikTok dans laquelle elle teste des paroles, expliquant ne pas savoir ce qu'elles valent. Sans se douter des proportions que cela allait prendre.

Deux jours plus tard, Elijah Woods, un musicien, repère ce texte sur TikTok et décide d'en faire une musique. Face au succès de la création, les deux internautes se contactent, et transforment les quelques paroles imaginées par Jessiah en véritable morceau. Sans se rencontrer, ils produisent le tout, et font vivre l'aventure à leurs followers.

En quelques jours, la musique est postée sur les plateformes de streaming, et c'est un carton. En moins de deux jours, le titre sera écouté plus d'une million de fois, comme le relate une internaute nommée Pepi sur Twitter :

Vous voulez une nouvelle histoire de TikTok ? (On va dire que oui) - Je vous présente l'artiste @jessiamusic, qui a publié cette vidéo sur la plateforme il y'a quelques semaines : pic.twitter.com/XMshYh8kub — Pepi (@Perrineam) January 13, 2021

Les paroles sur l'acceptation de soi et de son corps de la chanson font leur effet. De nombreuses internautes ont publié des vidéos sur TikTok en reprenant la chanson pour passer un message à ce sujet. L'influenceuse et ancienne actrice pornographique Mia Khalifa a d'ailleurs partagé la chanson expliquant qu'elle aurait aimé l'entendre lorsqu'elle «comptait les calories des chewing-gums».

Dans une vidéo publiée ce 14 janvier, Jessiah explique que sa vie a désormais changé grâce à la plate-forme et que sa carrière pourrait décoller. En effet, elle raconte qu'au moment où elle a posté son idée de paroles, elle n'avait que 2.000 abonnés sur TikTok, contre 440.000 aujourd'hui. Fière de ce succès, elle en a profité pour donner un message d'espoir à tous les artistes indépendants qui, comme elle il y a encore quelques semaines, ont du mal à se faire un nom.

