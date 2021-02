Un générateur de «posts à la Macron» cartonne sur Twitter

En quelques jours à peine, les réseaux sociaux se sont emparés d'une campagne de communication de l'Elysée pour la détourner. A tel point qu'un homme vient de créer un générateur «de posts à la Macron» pour réaliser soi-même ces montages.

Diffusée sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram du Président de la République sous le nom de «Chaque geste compte», cette campagne de communication officielle de l'Elysée ne sera pas passée inaperçue : on y voit Emmanuel Macron pratiquer les gestes barrières sous un texte écrit moitié en lettres capitales, moitié en italique. Le but ? Montrer l'exemple.

Chaque geste compte. Publiée par Emmanuel Macron sur Samedi 6 février 2021

Sauf que depuis sa diffusion le samedi 6 février dernier, les réseaux sociaux s'en sont emparés, et le plus souvent pour la détourner. A tel point qu'un générateur – baptisé «Républigram» – pour réaliser soi-même ces fameux «posts à la Macron» a été créé par un anonyme sur Twitter qui se présente sous le nom de Marty.

Via le lien suivant republigram.mlh.cool, tous ceux qui le souhaitent peuvent désormais créer leur propre post, façon Emmanuel Macron. Là, rien de plus simple : il suffit de choisir un verbe, puis un complément qui sera écrit en italique et enfin une photo qui servira de fond au montage final.

Et les résultats des montages sont plutôt réussis et toujours plein d'humour : on y retrouve des classiques de la chanson française, de célèbres émissions de télévision, des phrases cultes du cinéma français et étranger ou encore des scènes qui ont marqué l'actualité ces dernières années.

Mais attention, le générateur de Marty est déjà victime de son succès, assailli par les centaines de personnes qui veulent faire leur propre «post à la Macron». Sur le site, on peut donc y lire : «en raison de l'importante demande, la génération des images peut prendre plus de temps que d'habitude».

A voir aussi