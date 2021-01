Le reconfinement pourrait être annoncé par Emmanuel Macron cette semaine

La mauvaise nouvelle semble se préciser. Face à la progression de l'épidémie de coronavirus, et notamment sous la pression des nouveaux variants, Emmanuel Macron pourrait prendre la parole cette semaine pour annoncer la mise en place d'un troisième confinement.

«La décision est sur le point d'être prise», rapporte en effet ce dimanche 24 janvier le JDD, toujours très bien informé à propos du parti présidentiel. Ce devrait être le président de la République lui-même qui annoncerait le retour du confinement, comme en mars et octobre dernier.

Les derniers arbitrages pourraient avoir lieu lors du conseil de défense prévu ce mercredi 27 janvier, Emmanuel Macron s'exprimant le soir même ou le lendemain. La mesure entrerait alors en vigueur dès la fin de cette semaine.

Les établissements scolaires laissés ouverts ?

Concernant les restrictions concrètes qui seront mises en place, on semble s'acheminer vers un nouveau confinement «light». Le JDD évoque bien un retour de la limitation des déplacements (sans précisions sur la distance ou la durée) et de la fermeture ou la limitation d'ouverture des commerces «non-essentiels».

Mais le télétravail pourrait ne pas être rendu obligatoire et les établissements scolaires rester ouverts. «La situation permet la continuité scolaire», plaide d'ailleurs le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, qui défend «les modalités qui ont prévalu en novembre», dans une interview au JDD ce dimanche.

Alors que la plupart de nos voisins européens se sont reconfinés, le gouvernement essaye d'éviter de devoir en arriver là. Un premier palier, le couvre-feu à 18h dans toute la France, a ainsi été déclenché le 16 janvier. Mais cette mesure paraît ne pas être suffisante.

«Dans le meilleur des scénarios, on arrivera à faire baisser la pression épidémique. Si ce n'est pas le cas, on n'attendra pas le mois de mars pour agir. On suit au jour le jour l'évolution des effets du couvre-feu. On n'attendra pas qu'une nouvelle vague arrive pour prendre les bonnes mesures», prévient d'ailleurs le ministre de la Santé Olivier Véran ce dimanche dans Le Parisien.

Le nombre de nouvelles contaminations est chaque jour un peu plus élevé. Désormais, 19.310 nouveaux cas positifs sont détectés chaque jour, soit une hausse de près de 10 % par rapport à la semaine précédente, d'après le site CovidTracker.

Des variants inquiétants

Ce sont surtout les nouveaux variants, britannique, sud-africain et brésilien, qui inquiètent les autorités. Plus contagieux, ils pourraient en effet entraîner une rapide explosion de l'épidémie. D'autant que selon les premiers éléments, qui doivent encore être confirmés, certaines de ces mutations pourraient se révéler plus résistantes aux vaccins ou plus mortelles.

Mais le reconfinement risque de plomber encore un peu plus l'état d'esprit des Français. «L'impact social et moral» de la mesure, surveillé de près à l'Elysée, aurait ainsi été l'un des freins principaux à sa mise en place jusqu'à présent. Dans un sondage Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio publié mi-janvier, 55 % des Français disaient vouloir éviter un retour du confinement «allégé». Au point que certains internautes ont lancé le hashtag #JeNeMeConfineraiPas.