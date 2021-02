Cybersécurité : Découvrez si vous êtes concerné par la fuite massive des mots de passe et logins Gmail et Hotmail

Alors que plus de 3,2 milliards de comptes Gmail et Hotmail et leurs mots de passe ont fuité sur la toile en raison d'un attaque massive menée contre ces sites, vos adresses mail sont potentiellement vulnérables. Un outil permet de savoir si vous êtes concernés. Voici la marche à suivre.

rendez-vous sur Un site internet dédié

Il convient tout d'abord de se rendre sur le site Cybernews dédié. Celui-ci est en anglais, mais invite à y entrer votre adresse mail (voir image ci-dessous) seulement afin de savoir si celle-ci est concernée. Si vous possédez plusieurs comptes Gmail et Hotmail, vérifiez bien chacun d'eux, car vous pourriez bien y découvrir une mauvaise surprise.

Changez votre mot de passe

Si votre adresse mail est concernée, il convient d'agir au plus vite et de changer votre mot de passe. Optez pour un modèle fort, plus de 12 caractères, comprenant des lettres, des chiffres et des symboles (#,$,€...). Si vous consultez vos mails uniquement sur votre smartphone, vous pouvez opter aussi pour un gestionnaire de mot de passe, qui en proposera un fort.

De manière générale, n'utilisez surtout pas le même mot de passe (même à quelques caractères différents près) sur vos autres boites mail, le leak pouvant donner un indice aux hackers pour vos autres comptes.

Dans le doute, changez dès aujourd'hui l'ensemble de vos mots de passe Gmail et Hotmail. Idem si vos mots de passe sont sensiblement les même sur des sites d'e-commerce ou encore les plates-formes de streaming que vous fréquentez.

De manière générale, les experts en cybersécurité conseillent à chacun de changez de mot de passe régulièrement (tous les trois à quatre mois). Ceci permettant de brouiller les pistes et de s'assurer que vos données ne fuites pas facilement sur la toile.

Optez pour la double authentification

Aujourd'hui, les services Gmail et Hotmail proposent tous deux un système de double authentification. Il est également vivement conseillé d'opter pour celà, puisque cette nouvelle étape va permettre de vérifier si c'est bien vous qui êtes derrière une tentative de connexion. Il est généralement proposé de vous envoyer un SMS avec un code à plusieurs chiffres pour vous authentifier.

