Voici les 10 pires mots de passe de 2023

Comme chaque année depuis 2018, l'entreprise NordPass a révélé son classement des mots de passe les plus utilisés, et donc, les plus simples à déchiffrer.

Un manque d’inspiration qui peut mettre nos données personnelles en péril. Le gestionnaire de mot de passe NordPass a dévoilé, en novembre, son étude annuelle sur les mots de passe les plus utilisés à travers le monde.

La France n’est pas épargnée par les mots de passes fréquents et jugés «mauvais» au niveau de la cybersécurité. Comme lors de l’année 2022, la liste des mots de passe, établie par des chercheurs indépendants et spécialisés dans la recherche d’incidents, indique que le manque d’inspiration des internautes français est dangereux.

Voici les 10 pires mots de passe en France en 2023. Il s’agit d’un classement se basant sur le temps nécessaire à un pirate informatique pour déchiffrer le mot de passe et sa fréquence d’utilisation selon les données détenues par les chercheurs indépendants.

123456 123456789 azerty admin 1234561 azertyuiop loulou 000000 doudou password

Des mots de passe faciles à déchiffrer

D’après les données récoltées et publiées dans l’étude de NordPass, «123456», «123456789» et «azerty» figurent toujours parmi les mots de passe les plus utilisés en France, tout comme en 2022. Et pour une majeure partie d’entre eux, moins d’une seconde serait nécessaire à un pirate informatique pour déchiffrer le mot de passe.

À l’échelle internationale, «123456» est également sur la plus haute marche du podium, devançant «admin» et «12345678». Des suites de chiffres qui sont très présentes dans les classements des pires mots de passe.