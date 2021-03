La chanteuse Grimes vend pour 6 millions de dollars d'œuvres digitales en 20 minutes

Les chiffres donnent le tournis. La chanteuse Grimes a vendu une série d'œuvres d'art digitales qu'elle a réalisées pour près de 6 millions de dollars (5 millions d'euros), en l'espace de seulement 20 minutes.

La vente a eu lieu sur le site spécialisé Nifty Gateway, dimanche dernier. Parmi les dix pièces vendues par l'artiste, une suprenante vidéo baptisée «Mort du vieux» et représentant notamment des chérubins évoluant sur une musique composée par Grimes, a été acquise pour la coquette somme de 389.000 dollars (323.543 euros).

Mais la plus grande partie des recettes de cette vente s'est faite grâce à deux pièces reproduites chacunes dans des milliers de copies, qui se sont vendues chacune pour 7.500 dollars (6.237 euros). Baptisées «Terre» et «Mars», il s'agit de deux courtes vidéos représentant les planètes respectives, où l'on aperçoit là encore des chérubins.

Ces œuvres ont la particularité d'être des NFT (Non Fongible Token, en français Jetons Non Fongibles). Le succès de cette vente illustre la frénésie qui entoure depuis quelques semaines ce nouveau type d'objets numériques. Les NFT fonctionnent sur le même principe que les cryptomonnaies, étant basée sur une blockchain. Elle sont donc infalsifiables, ineffaçables, et non reproductibles, ce qui leur confère leur valeur.

Un domaine encore naissant

Contrairement aux cryptomonnaies, en revanche, elle ne sont pas interchangables, étant chacunes uniques. Ce qui permet à leurs acquéreurs de réellement posséder les droits sur une œuvre digitale, que ce soit une image, une animation ou une vidéo. Cette œuvre est en outre totalement en sécurité puisque inscrite sur la blockchain.

Hormis les œuvres d'art digitales, il existe de nombreux types de NFT. On trouve ainsi des cartes représentant des joueurs de football, sortes de cartes Panini numériques, des jeux comme CryptoKitties, qui consiste à élever et à faire se reproduire des chats, ou encore des morceaux de musique et même des univers virtuels entiers, comme dans Decentraland, dans lesquels ont peut acheter différents objets et vêtements, un peu à la manière des Sims.

Les NFT n'en sont qu'à leurs débuts, ayant été inventées en 2017, et promettent de se développer fortement au cours des prochaines années, touchant toujours davantage de domaines.

Grimes fait donc office de pionnière, ce qui n'est pas si surprenant si on prend en compte le fait qu'elle partage la vie du milliardaire Elon Musk, lui aussi toujours prompt à explorer les dernières innovations technologiques.

