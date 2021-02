Une oeuvre d'art numérique représentant un célèbre chat d'internet vendue 460.000 euros

Est-ce le début d'une nouvelle tendance, liée au développement des cryptomonnaies ? Une oeuvre d'art numérique, inscrite sur une blockchain, s'est vendue aux enchères pour la somme de 560.000 dollars, soit près de 460.000 euros. Un nouveau record pour une œuvre de ce type.

Elle représente l'un des Gif les plus célèbres du Web, le «Nyan cat», un chat propulsé dans l'espace et laissant derrière lui une traînée arc-en-ciel. Elle avait été mise en vente par son créateur à l'occasion du dixième anniversaire de sa première apparition.

Cette œuvre est en réalité un «NFT», soit l'acronyme de «Non-fungible token» (actif non-fongible). Il s'agit d'un jeton numérique stocké sur une blockchain, le système sur lesquels sont adossées les cryptomonnaies.

Une blockchain peut être comparée à un grand livre de compte numérique, sur lequel sont inscrites toutes les transactions et mouvements, consultables publiquement et impossibles à modifier. Les NFT comme le Gif du Nyan cat sont donc par nature uniques et ne peuvent être dupliqués ou remplacés par un autre.

Just opened up the flood gates to the future of meme economy in the Crypto universe, no big deal~





But seriously, thanks for believing in Nyan Cat all these years. I hope this inspires future artists to get into #NFT universe so they can get proper recognition for their work! pic.twitter.com/JX7UU9VSPb

— ☆Chris☆ (@PRguitarman) February 19, 2021