Réalité augmentée : Microsoft invente l'holoportation

C'est sans doute la prochaine révolution en matière de télétravail, de collaboration à distance, mais aussi en matière de spectacle. Microsoft vient de dévoiler Mesh, un système basé sur son casque Hololens 2 et la réalité augmentée qui permet de se «téléporter».

Le géant de l'informatique américain préfère même utiliser le mot «holoportation» afin de décrire son expérience qui permet d'envoyer un «hologramme» de soi visible seulement par les personnes qui portent des lunettes de réalité augmentée.

Si l'idée n'est pas nouvelle, puisque d'autres applications en ce sens ont été montrées par Microsoft et Facebook notamment, Mesh vient démontrer pour la première fois l'existence d'un concept plus réaliste. Cette technologie se base ainsi «sur de la capture 3D pour diffuser une image quasi photo-réaliste d’une personne dans un espace virtuel.

«Vous avez réellement le sentiment d’être au même endroit que quelqu’un d’autre tout en partageant du contenu, ou bien vous pouvez vous téléporter depuis différents appareils de réalité mixte et vous retrouver avec d’autres personnes alors même que vous n’êtes pas physiquement ensemble», a ainsi expliqué Alex Kipman, en charge notamment des projets en réalité mixte chez Microsoft.

Introducing Microsoft Mesh. It enables presence and shared experiences from anywhere – across devices – through mixed reality applications. #MSIgnite pic.twitter.com/xbyO6trHdS

Dans les faits, Microsoft vise à faciliter le travail collaboratif à distance. Ce sont donc des applications professionnelles qui devraient d'abord voir le jour. Oubliez Teams et les webcams, les réunions à distance entre collègues seront quasiment palpables, tandis que Microsoft annonce la possibilité pour des ingénieurs de se retrouver dans une usine par exemple. Evitant parfois à certains de traverser l'Atlantique afin de vérifier la production.

Mais cette idée d'holoportation, qui resemble presque à un épisode de Star Trek, aura également des conséquences sur notre quotidien. Que ce soit pour se réunir en famille ou pour s'immerger autrement dans le monde des arts. Le réalisateur de Titanic et d'Avatar, James Cameron a déjà annoncé qu'il préparait une expérience en réalité mixte basée sur cette technologie.

Parallèlement, la prochaine évolution de Pokémon GO devrait profiter également de la réalité mixte. Le studio Niantic, auteur de la célèbre application, a partagé une vidéo démontrant les nouvelles expériementations qu'ils mènent à ce sujet. On y découvre alors la possibilité de déambuler en pleine rue avec Pikachu qui nous suit pas à pas.

We’re thrilled to collaborate with @microsoft & @hololens on new experiences that will weave together the digital and physical world. Check out this proof-of-concept demo, built on our planet-scale platform, and the amazing possibilities that could await. https://t.co/ig0bQUIQ8b pic.twitter.com/gGk5djVayC

— Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 2, 2021