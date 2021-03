TikTok : comment filtrer ou bloquer insultes et propos haineux sur votre compte

A l'heure où TikTok séduit de plus en plus d'abonnés, nombreux sont celles et ceux de tous âges à se lancer dans l'aventure et à partager leur première vidéo. Toutefois, comme sur tout réseau social, les contenus sont également exposés à des commentaires parfois déplaisants ou offensants.

Depuis le 10 mars, TikTok vient de mettre en avant une nouvelle fonction : «Filtrez tous les commentaires». Une solution pour mieux gérer qui peut interagir avec votre compte et un outil précieux à l'heure où le cyberharcèlement et les propos haineux sévissent sur les réseaux sociaux. Rendez-vous donc dans la section «Evaluer les commentaires» (photo ci-dessous).

Ici plusieurs options s'offrent à vous. Il est ainsi possible de sélectionner «filtrer tous les commentaires». Dans ce cas, tous les commentaires qui s'ajoutent sous votre vidéo sont soumis à votre relecture. Il est ainsi possible d'autoriser leur parution au cas par cas.

Des insultes automatiquement bloquées

En activant la sous-section «Filtrer les Spams et les commentaires offensants», le système passe à un niveau supérieur. Puisqu'ici un algorithme sera capable d'indentifier les messages contenant potentiellement insultes, propos sexistes, racistes ou haineux. Ceux-ci seront automatiquement masqués, mais les autres messages pourront paraître directement. Il vous sera tout de même possible d'approuver les messages bloqués.

Enfin, une troisième section permet également d'intervenir avec «Filtrer les mots-clés». Ici, vous pouvez-vous même écrire les mots que le système de filtrage doit repérer. Ils suffit de les écrire manuellement (sexe, débile, merde...) dans la section dédiée. Un filtre qui s'avère encore plus efficace, surtout si certains types de mots vous agacent ou des insultes reviennent régulièrement.

Alors qu'une plainte a été déposée en février dernier par plusieurs associations européennes à l'encontre de TikTok -accusant le réseau de ne pas assez protéger ses utilisateurs-, ce dernier a déployé rapidement ces nouveaux outils de filtrage. En outre, TikTok précise aux utilisateurs qui rédigent un commentaire potentiellement offensant, qu'ils recevront une notification à l'écran pour les rappeler à l'ordre.