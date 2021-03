Twitter : des utilisateurs suspendus pour avoir écrit le mot «Memphis»

Un étrange bug a conduit des tweetos à ne plus pouvoir accéder à leur compte ces derniers jours. Et il leur a suffi d’écrire un seul mot pour être suspendu de Twitter : Memphis.

Plusieurs utilisateurs ont rapporté ce week-end que l’usage de ce mot, pourtant banal, a provoqué la suspension de leur compte. Le système de régulation du réseau social les informant que leur message «a violé les règles de Twitter».

Et la conséquence n’a pas été forcément agréable pour les personnes portant le prénom Memphis ou encore les habitants des villes du même nom. Et il en existe pas moins de 6 dans les Etats du Texas, du Missouri, du Michigan, du Tennessee et de l’Alabama.

Le joueur Memphis Depay amuse Twitter

Plusieurs internautes ont commencé également à railler Twitter à propos du célèbre joueur de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay. Les tweetos ont ainsi évité gentiment d’écrire le prénom du footballeur international d’origine néerlandaise.

Le bug a toutefois été corrigé depuis, sans que Twitter n’ait expliqué les raisons de ce bug.