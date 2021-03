Qui sont les Pessi, ces trolls qui envahissent Twitter ?

«Miaule», «Reste digne» et surtout, une tête de Messi chauve. Si vous avez déjà vu ces trois éléments sur Twitter, vous n'avez sûrement pas échappé au phénomène des Pessi.

Concrètement : les Pessi sont des trolls. Soit des internautes «perturbateurs», dont le but est de plaisanter, ou de créer une polémique. Les Pessi se rangent plutôt dans la première catégorie.

Leur activité favorite ? Les raids numériques. L'idée est de polluer le compte Twitter d'une personnalité en signalant en masse ses tweets, ou en investissant son espace commentaires. C'est ce qui est arrivé à l'ambassade de Chine ce 20 mars : les Pessi ont commenté en masse l'une de ses publications, invisibilisant totalement les autres tweets.

Le saviez-vous ?





100% des Pessi sont l’espoir et l’avenir de la planète. Sans eux le monde est finito il faut démocratiser et médiatiser leur existence et avouer que les Pessi sont à leur prime!! — Pessi The Creator (@thiccdickdady27) March 20, 2021

-Allô, police ??



-Oui, il y a un problème ?



-Je suis suivi par 100 personnes là



- Où ça ?



-Sur mon compte Twitter





- vous trouvez ça drôle ?





- beugle sans ricaner tout en étant digne sale fraude





C’est Nwar très nwar zumbaaaa Masterclass cafewwww — 8 morts pessi blessés (@8Pessi) March 20, 2021

Si vous cherchez un sens à ces tweets, mieux vaut arrêter tout de suite : il n'y en a pas. Les Pessi ne sont ni insultants ni menaçants. Ils sont juste absurdes.

Leurs commentaires sont en général des hymnes à leur gloire, des paroles de chansons («Dans le club» de Michou étant très prisée par les Pessi) ou d'étranges injonctions, comme «miaule», «chiale» ou «couine».

Et j'suis posé dans le club normal





Et j'lève mon verre à tous ceux qui sortent pas





Ouais j'suis posé dans l'club normal





Et j'lève mon verre à tous ceux qui sortent pas





Et tu lèves un bras (eh, eh), deux bras (eh, eh) — vv (@v1nse2) March 22, 2021

gênant



culotté



pleure



chiale



chouine



couine



aboie



miaule



boude



brûle



hurle



crie



crève



pleurniche



ricane



jacasse



agonise



beugle



chuchote



murmure



ronfle



suffoque



implose



explose



rugis



siffle



ronronne



caquette



renifle



vis



roucoule



souffre



soufle



dort#raidpourlesouighours — Christvn (@christvn) March 22, 2021

Autre signe distinctif des Pessi : la photo de Lionel Messi (chauve). C'est en effet du footballeur que les Pessi tiendraient leur nom. Ils se seraient formés, à l'origine, pour se plaindre du trop grand nombre de penaltys accordés à Lionel Messi. D'où la contraction «Pessi», entre «penalty» et «Messi».

Pessi = Absurde

Ce n'est toutefois qu'une interprétation. Beaucoup de plaisanteries des Pessi sont inexplicables : on ne sait par exemple pas pourquoi ils ont choisi de rendre Lionel Messi chauve. On ne sait pas non plus pourquoi ils s'appellent «Akhy» entre eux. «Akhi» signifie «mon frère» en arabe, mais impossible de savoir s'il s'agit de la véritable explication.

Quant à leurs «Sois digne», «Masterclass» ou encore «Goat» (Greatest Of All Times, soit «meilleur de tous les temps») disséminés un peu partout, vous vous en doutez : on ne sait pas non plus.

Toujours est-il que les Pessi commencent à agacer certaines personnalités. Après l'ambassade de Chine, ils se seraient attaqués à la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa, sans que cela ne soit prouvé. Ils sont aussi à l'origine d'un raid numérique survenu ce 22 mars sur le Twitter du journaliste Pierre Ménès.

Malgré les plaintes, les Pessi, qui prônent un esprit bon enfant, ne faiblissent pas. Leur page Wikipédia résume : «Les Pessi sont actuellement les maîtres de ce monde.»