Emmaüs Connect appelle entreprises et citoyens à soutenir les plus démunis face à la technologie

Alors que l'Insee soulignait en 2019 que l'illectronisme concernait près d'un Français sur cinq (17 %), la crise sanitaire a mis en évidence la fracture numérique qui divise le pays. Pour 2021, Emmaüs Connect entend sensibiliser entreprises et citoyens à cette question.

Comment obtenir un smartphone ou un ordinateur à moindre coût ? Comment se connecter ? Que faire pour accéder à un forfait internet ou réaliser certaines démarches ? Lorsqu'il est question de numérique, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité. Et si de nombreuses formations ou aides sont accordées en France, beaucoup restent dans le besoin.

Depuis sept ans, Emmaüs Connect, une branche de l'association bien connue, intervient auprès des plus démunis, mais aussi de familles et de personnes agées isolées. Mais l'année 2020 a mis en évidence un besoin encore plus présent. «Depuis le 1er confinement, nous avons presque doublé nos capacités d'accompagnement, en passant d'environ 35.000 bénéficiares à plus de 86.000 personnes accompagnées», explique Tom-Louis Reboul, responsable du développement et des partenariats chez Emmaüs Connect.

Un objectif de 50.000 appareils à collecter en 2021

Cette année, ses centres installés dans 12 grandes villes signalent à nouveau la problématique que rencontrent de nombreuses personnes et en appellent aux dons des entreprises qui pourraient fournir des smartphones et des ordinateurs encore fonctionnels.

La fondation SFR a déjà fourni plus de 20.000 appareils, tandis que le constructeur de smartphones Realme a également choisi de faire don de tous les nouveaux modèles d'essai prêtés aux médias, enfin Google et Microsoft ont également fait don d'appareils.

Une démarche qui pourrait intéresser d'autres entreprises de l'Hexagone, qu'Emmaüs Connect sollicite par le biais de son programme LaCollecte.Tech. «L'idée est de récupérer les appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes) inutilisés dans les entreprises pour leur redonner une seconde vie, et nous en appelons aux entreprises qui en possèdent souvent. Nous aimerions en collecter plus de 50.000 cet année et notre objectif est de doubler ce chiffre en 2022 pour répondre au besoin croissant d'un accès au numérique pour tous», résume Tom-Louis Reboul.

Ce dernier souligne que ces appareils ne sont pas redonnés gratuitement, puisqu'ils sont revendus à moindres coûts, mais avec un prix prenant en compte leur reconditionnement.

Parallèlement, Emmaus Connect accompagne également les personnes souhaitant être épaulées. Les thématiques de l'e-parentalité, de l'accès à un métier, des démarches administratives... sont abordées par le biais d'ateliers et de formations assurées par des bénévoles et des travailleurs sociaux.

Des accompagnements d'1h30 peuvent être organisés pour répondre à des questions précises, quand d'autres formations pouvant s'étaler sur une vingtaine d'heures sont prodiguées pour aider les personnes démunies face au sujet numérique.

«En 2021, nous souhaitons développer notamment les thèmes de l'e-santé et de l'e-citoyenneté», avance Tom-Louis Reboul, qui rappelle toutefois que cette démarche ne vise pas à remplacer les guichets administratifs.

A l'heure actuelle, 500 bénévoles donnent de leur temps pour Emmaüs Connect, mais l'association en appelle aussi à celles et ceux qui souhaitent s'investir dans la durée.