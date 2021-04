WhatsApp : Comment cacher sa photo de profil

A l'heure du télétravail et des nombreux échanges via les messageries, la frontière entre la vie personnelle et professionnelle devient plus poreuse. Et WhatsApp compte parmi les applications les plus concernées par la question.

Parce qu'il est parfois gênant de voir apparaître sa photo de profil au milieu d'un groupe concernant des échanges entres collègues, voici comment ne pas faire apparaître celle-ci aux yeux de tous ou sélectionner ceux qui ne peuvent pas la voir.

Cacher sa photo à certains contacts

Tout d'abord, il convient de distinguer les versions iOS et Android de WhatsApp, mais la marche à suivre reste sensiblement la même :

Sur iOS, rendez-vous dans l'icône «Réglages» (symbolisée par la petite roue dentée en bas à droite), puis dans «Compte», ensuite «Confidentialité», «Photo de profil» et sélectionnez «Mes contacts». Dans ce cas-là seules les personnes qui sont intégrées à vos contacts WhatsApp, c'est à dire dont le nom apparaît à la place du numéro de téléphone pourront voir votre photo.

Sur Android, la marche à suivre s'inscrit dans la même veine. Cliquez d'abord sur les trois petits points verticaux (généralement en haut à droite selon votre smarpthone), puis suivez le chemin «Paramètres», «Mon Compte» et «Confidentialité», enfin après avoir cliqué sur «Photo de profil», sélectionnez «Mes contacts». Le résultat sera alors le même que sur iOS.

Cacher sa photo à tous

Afin de vous assurer que personne ne puisse voir votre photo de profil et ne la réserver qu'à votre seul usage, le tutoriel à suivre est presque le même que précédemment.

Sur iOS, rendez-vous dans l'icône «Réglages» (symbolisée par la petite roue dentée en bas à droite), puis dans «Compte», ensuite «Confidentialité», «Photo de profil» et sélectionnez «Personne».

Sur Android, cliquez sur les trois petits points verticaux, puis «Paramètres», «Mon Compte» et «Confidentialité», enfin sur «Photo de profil» et sélectionnez «Personne».