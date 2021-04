Windows : Que faire si mon écran devient bleu et se bloque ?

Votre PC Windows ne répond plus ? Un écran bleu s'affiche ? Et avec lui une marche à suivre demandant de contacter un support technique ? Attention, ce problème est une arnaque face à laquelle le gouvernement lance une mise en garde.

On l'appelle tout simplement : l'arnaque au faux support technique. Le site internet cybermalveillance.gouv.fr détaille ainsi les nombreux cas utilisés par les cybercriminels pour subtiliser vos informations personnelles et bancaires par ce biais encore très utilisé par les pirates.

Dans le cas de l'écran bleu sous Windows, le texte qui l'accompagne invite à contacter le support technique de Windows, Microsoft (ou autres) en composant rapidement un numéro qui commence généralement par 09...). La première chose à faire est surtout de ne pas contacter ce support, le numéro vous envoyant vers une fausse équipe de techniciens.

Plusieurs victimes rapportent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site du gouvernement s'être fait soutirer de l'argent afin d'acheter des logiciels sensés «réparer» leur ordinateur.

soutirer des informations bancaires

Pire, certains de ces faux supports vont même jusqu'à demander à leur victimes de leur laisser prendre le contrôle de l'ordinateur à distance prétextant de pouvoir débloquer la situation. En outre, le support peut même proposer des services de protections sur abonnements payants. Le but étant, là encore, de récupérer des informations sur le moyen de paiement de la victime.

Des sites et publicités douteux à éviter

Le gourvernement avertit les internautes que ce types d'attaques et d'arnaques viennent régulièrement de sites peu sûrs, comme ceux qui proposent de regarder des films gratuitement en streaming ou encore de télécharger gratuitement des logiciels normalement payants.

Des liens publicitaires douteux peuvent également y être affiliés. En outre, les mails, messages et SMS qui renvoient vers des liens sont généralement des tentatives de phishing qui peuvent mener à ce type de cyberattaques.

Que faire en cas de problème ?

Si vous êtes victimes d'un écran bleu de ce type et qu'un numéro est affiché, le gouvernement rappelle qu'aucun support technique ne rappelle ses clients pour leur demander de l'argent. Dans un tel cas, le doute doit primer et il est conseillé de ne donner aucune information.

Le gouvernement invite à faire une capture d'écran de la fameuse page qui s'affiche, ou bien à noter les informations affichées comme le numéro de téléphone mentionné ou encore le lien URL si vous avez malencontreusement cliqué sur un lien. Parfois, les auteurs de cette arnaque invitent à composer un deuxième numéro de téléphone. Notez-le.

En cas de litige ou si vous vous êtes aperçus trop tard de cette escroquerie, il est possible de contacter la plate-forme Info Escroquerie au 0 805 805 817 (elle dépend du ministère de l'Intérieur) et de faire un signalement auprès de la plate-forme Pharos du gouvernement disponible via ce site internet.

Si vous voyez un écran bleu s'afficher comme celui-ci : forcez le redémarrage ou éteignez votre ordinateur. Celui-ci devrait se remettre en marche normalement. Parallèlement, lorsque celui-ci est démarré videz l'historique et le cache de votre navigateur. Parcourez les logiciels et applications installés. Si l'un d'eux vous paraît suspect : supprimez-le.