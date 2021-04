Comment supprimer son compte Instagram ?

Il est des jours comme ceux-là où l'on décide de quitter un réseau social. Dans le cas d'Instagram deux solutions sont proposées pour supprimer son compte. L'une provisoire, l'autre définitive. Voici la marche à suivre.

suspendre son compte Instagram

Dans cette première étape, les utilisateurs peuvent décider de «mettre en pause» leur compte Instagram en suspendant son accès. Le compte est alors supprimé de manière provisoire, puisque les données, photos et vidéos qui y sont liées sont stockées dans le cloud et pourront être totalement restituées si vous vous décidez à réactiver votre compte.

Avant de passer à cette étape, sachez que les options de suppression de compte ne sont pas disponibles au sein de l'application mobile. Il faudra donc accéder à votre compte depuis un ordinateur ou un navigateur web.

Rendez-vous ensuite dans l'espace consacré à votre profil, sélectionnez ensuite l'onglet «Paramètres» et cliquez alors sur «Désactiver temporairement mon compte». Celui-ci sera alors inaccessible et invisible auprès des utilisateurs publics, mais aussi auprès de vos amis. L'ensemble de vos publications n'apparaîtra plus.

Si vous souhaitez revenir en arrière, cette voie reste possible à tout moment en vous reconnectant avec vos identifiants sur Instagram via un navigateur. Il suffit alors de suivre le même parcours dans Paramètres et de réactiver le compte.

Supprimer définitivement son compte Instagram

Avant de suivre cette étape sans retour, sachez qu'il est possible de faire une sauvegarde de ses photos en allant dans «Paramètres» (même sur l'appli mobile), puis dans «Sécurité» et enfin dans «Télécharger les données». L'interface va alors vous demander une adresse mail sur laquelle vous allez recevoir un lien de téléchargement.

Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin et supprimer définitivement votre compte, il convient également de passer par un navigateur internet et non par l'appli mobile Instagram. Une page dédiée à la suppression d'un compte est disponible à cette adresse et il suffit de vous munir de vos identifiants pour vous y connecter.

Cette action étant irréversible Instagram va vous interroger sur les raisons qui vous poussent à quitter le réseau. Une fois cette étape franchie, le réseau va vous redemander votre mot de passe. Enfin, un bouton rouge indiquant «Supprimer définitivement mon compte» est mis en avant. Il faut alors à nouveau cliquer dessus.

Si vous choisissez cette option, il ne sera alors plus possible de retrouver vos photos ou vidéos. Un tout nouveau compte pour une nouvelle vie sera alors nécessaire.