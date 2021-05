Téléphone volé ou perdu : Comment faire pour le localiser ?

Problèmes récurrents chez tout utilisateur de téléphone portable, la perte ou le vol sont facteurs de stress. Heureusement, il est possible de les localiser dans la majorité des cas. Voici comment faire sur iOS et Android.

Si vous avez un mobile sous Android

Dans le cas où vous posséderiez un smartphone fonctionnant sous Android, Google a prévu un système de localisation universel des appareils qui sont liés à votre compte Google.

Il faut toutefois penser à activer certaines fonctions au préalable, car si vous ne le faites pas, il y a peu de chance de remettre la main sur votre téléphone.

Il convient tout d'abord d'activer la Localisation de votre appareil. Rendez-vous donc dans «Paramètres», puis «Confidentialité ou protection» (selon votre appareil) et enfin «Position» pour le rendre actif.

Pensez également à noter sur un papier les numéros de série et IMEI de votre mobile. Ceux-ci peuvent être présents sur la boîte de votre téléphone si vous l'avez, sinon ces chiffres sont accessibles via «Paramètres», puis le sous-menu «A Propos de l'Appareil» et sélectionnez «Etat».

Ensuite, il convient de se rendre dans le Play Store et de télécharger l'application officielle «Google Localiser mon appareil», via le lien suivant. Il est à noter que certains mobiles embarquent directement cette application. Dans tous les cas, il convient de l'activer également.

Une fois tous ces éléments actifs, la vie peut reprendre. C'est seulement lorsque vous perdez le mobile ou qu'un vol est survenu qu'il faut alors passer aux étapes suivantes :

Google vous invite alors à vos rendre sur le site officiel Localiser mon appareil en cliquant sur le lien suivant ou sur la carte ci-dessous. Il est à noter que si vous avez un autre mobile sous Android avec l'appli Google Localiser mon appareil, vous pouvez faire la même chose.

Une fois votre compte Google associé vous allez voir apparaître dans la colonne de gauche tous les appareils sous Android qui y sont liés. Il suffit alors de cliquer sur le mobile perdu ou volé. Si vous l'avez perdu, le site va vous indiqué l'endroit où ce téléphone a été géolocalisé pour la dernière fois. Si vous voyez qu'il est proche de vous, vous pouvez tenter de le faire sonner à distance. Vous pouvez également sécuriser l'appareil à distance en déterminant un nouveau code à composer pour l'ouvrir et en déconnectant votre compte Google. Ainsi dès lors que quelqu'un se reconnectera à Internet ou réactivera le téléphone celui sera reparamétré sans accès à vos données.

Enfin, en cas de vol vous pouvez même allez plus loin en choissant de supprimer à distance les données qui y sont contenues. Attention, cette action est irréversible et implique de perdre l'ensemble des photos, vidéo... qui n'auraient pas été sauvegardées ailleurs. Il est à noter que si vous portez plainte, le numéro IMEI vous sera notamment demandé.

Si vous avez un iPhone sous iOS

Dans le cas des iPhone sous iOS, l'opération est assez sensiblement la même chose, sauf qu'ici c'est Apple qui va proposer une panoplie d'outils pour y arriver. Voici là encore la marche à suivre :

Dans un premier temps pensez là encore à relever le numéro de série et le numéro IMEI de votre appareil. Des références que l'on trouve notamment sur le packaging de votre iPhone, mais aussi dans votre téléphone en se rendant dans «Réglages», en appuyant sur votre Compte Apple (tout en haut avec votre nom) et en sélectionnant l'iPhone qui lui est associé. Dans ce même menu -où vous aurez récupérez les numéros de série et IMEI-, vous verrez également l'option «Localiser mon iPhone». Si cela n'est pas déjà coché sur OUI, faites-le. Il faut alors activer en vert les trois fonctions de localisation, comme sur la photo ci-dessous.

Lorsque votre iPhone est perdu ou volé, vous pouvez utiliser un autre iPhone ou en emprunter un et vous rendre sur l'appli «Localiser» déjà préinstallée sur l'ensemble des iPhone ou sur le site internet iCloud Localiser via un ordinateur. Il suffit alors d'entrer vos identifiants Apple et vous pourrez visionner la dernière position relevée de votre iPhone. Il est possible de le faire Sonner à distance pour le signaler.

Il est également possible d'activer le mode Perdu, ce mode permet de signaler à une personne qui le retrouve vos coordonnées via une notification pour que celle-ci vous rappelle. Il est également possible d'être prévenu lorsque l'appareil sera réallumé et connecté à internet.

Enfin, si vous pensez que l'appareil est définitivement perdu ou volé, il est possible d'effacer les données à distance. Attention, cette action est irréversible et l'ensemble du contenu de votre iPhone sera perdu. Si vous portez plainte, le numéro IMEI vous sera notamment demandé.