Kylian Mbappé, Donald Trump, Nigeria... les anecdotes d'Emmanuel Macron dans la vidéo de Mcfly et Carlito

Promesse tenue pour le président de la République. Comme prévu, Emmanuel Macron a participé à un «concours d'anecdote» avec Mcfly et Carlito. La vidéo, également critiquée car elle aussi une opération de communication pour séduire la jeunesse, a été publiée ce 23 mai.

À quelques jours de l'Euro, et alors que le futur de Kylian Mbappé n'est pas totalement fixé, le chef de l'Etat n'a par exemple pas hésité à faire croire au duo que l'attaquant du Paris Saint-Germain allait prendre la direction de l'Olympique de Marseille l'été prochain. Emmanuel Macron a même appelé le joueur pendant le tournage, mais ce dernier a déclaré que ce transfert était «impossible».

Pour rappel, l'objectif de la vidéo est de raconter des anecdotes, vraies ou fausses. Si Mcfly et Carlito (Les pseudos de David Coscas et Raphaël Carlier) arrivent à déterminer si le récit est avéré ou pas, ils remportent un point. Si ce n'est pas le cas, c'est Emmanuel Macron qui le gagne. Parmi les vraies anecdotes du chef d'Etat, l'on retrouve une histoire qui s'est déroulée au Nigeria. Il a ainsi expliqué que, pendant un voyage officiel, il s'est retrouvé au milieu d'un tournage de série, et qu'il a accepté d'avoir un petit rôle dans celle-ci. Aucune image n'a pour le moment été retrouvée cependant.

Des gages pour le 14 juillet prochain

Le président a également raconté comment, pendant des vacances à Marseille, il a participé à un petit match d'entraînement avec les joueurs de l'OM. Il n'aura cependant pas réussi à faire croire, à juste titre, que Donald Trump l'a un jour appelé pour son anniversaire en se trompant de date. La vidéo s'est terminée par un petit concert de métal dans le jardin de l'Elysée, organisé par le duo.

Au final, le duel avec le président de la République s'est terminé sur une égalité. Un match nul qui aura des conséquences, puisque les portraits des vidéastes seront placés sur le bureau présidentiel pendant son prochain discours du 14 juillet en guise de gage. Mcfly et Carlito, eux, devront monter à bord d'un avion de la patrouille de France pour le défilé de la fête nationale. Quoi qu'il en soit, la vidéo est déjà un succès d'audience pour le duo d'influenceurs. En moins d'une demi-heure, elle cumulait déjà près de 500.000 visionnages.