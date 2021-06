TikTok va collecter les données biométriques de ses utilisateurs

TikTok vient de changer sa politique de confidentialité : depuis peu, le réseau social s'autorise à collecter les données biométriques de ses utilisateurs.

Ces changements apparaissent dans une nouvelle section «Informations sur l'image et l'audio» de la rubrique «Informations que nous collectons de manière automatique».

Une première partie explique que TikTok pourrait récupérer les images et les audios postés par ses utilisateurs, «identifier les objets et les décors qui apparaissent, l'existence et la localisation dans l'image, les traits et les attributs du visage et du corps, la nature de l'audio et le texte des mots prononcés dans votre contenu».

reconnaissance faciale et empreinte vocale

Bien que cela puisse interpeller plus d'un utilisateur, ce genre de données est déjà collecté par d'autres réseaux sociaux à l'image d'Instagram. Selon TikTok, l'objectif est d'améliorer «les effets spéciaux, la modération, la classification démografique, les publicités et recommandations personnalisées et autre opérations non-personnelles».

L'autre partie de cette mise à jour concerne les données biométriques des utilisateurs. «Nous pouvons récupérer les données et les informations biométriques définies par les lois américaines, telles que la reconnaissance faciale et l'empreinte vocale du contenu des utilisateurs», peut-on lire dans la nouvelle section.

Contacté par le média Tech Crunch, un porte-parole du réseau social n'a pas apporté plus d'explications concernant ces données. «Dans le cadre de notre engagement constant pour la transparence, nous avons récemment mis notre politique de confidentialité à jour pour clarifier les données que nous récoltons», a-t-il déclaré.

Pour rappel, TikTok conserve d'ores et déjà les informations sur la localisation de ses utilisateurs, leur utilisation du réseau social (les vidéos publiées, les messages envoyés), et toutes les données concernant leur téléphone (nom de l'appareil, niveau de batterie, rythme de frappe sur le clavier).