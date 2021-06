Cette nouvelle arnaque au CPF par SMS fait croire que vous allez perdre votre DIF

Avec l'échéance de la fin juin qui approche, la fameuse arnaque au CPF (Compte personnel de formation) et au Droit individuel à la formation (DIF) reprend. Plusieurs Français ont reçu ces derniers jours un SMS les menaçant de «L'expiration de leur solde de DIF». Il s'agit à nouveau d'une escroquerie visant à récupérer des données personnelles.

Alors que le gouvernement avait prolongé jusqu'au 30 juin le transfert des heures du DIF vers le CPF, des cybercriminels ont choisi de s'engouffrer dans cet ultimatum pour lancer une nouvelle arnaque, comme c'était déjà le cas fin 2020 à propos du même sujet.

Il faut souligner qu'à cette date, les salariés qui n’auront pas encore crédité leurs anciens DIF sur leur compte CPF (où 1.300 euros en moyenne peuvent être récupérés), les perdront définitivement.

Plusieurs Français ont donc reçu le SMS suivant (photo ci-dessous). «Votre soldes D.I.F va expirer. Consultez votre budget et réclamez votre formation 100 % prise en charge». Le message renvoie ensuite vers un site internet cliquable. Attention, ne vous rendez surtout pas dessus.

Si vous cliquez, vous accéderez alors à une page vous invitant à répondre à un questionnaire pour vous «aider» à faire le transfert des heures et de votre solde. En prétendant aider les internautes, un faux site va en profiter pour récupérer des informations personnelles. La procédure va même jusqu'à proposer d'aider les personnes qui se sentent dépassées. Attention, le but est ici de récupérer des données comme votre numéro de sécurité sociale, vos codes d'accès au compte CPF, etc.

Une usurpation d'identité

Attention, les données collectées permettent le cas échéant aux auteurs de cette arnaque d'usurper votre identité. Fin 2020, le même type d'arnaque qui avait également été menée par téléphone avait permis de détourner à leur profit plusieurs dizaines de millions d'euros. L'idée étant également d'inscrire les personnes en question à des formations bidons.

Concernant le DIF et le CPF, il faut garder à l'esprit qu'aucune autre personne que vous ne doit pouvoir accéder à votre compte. Le site du gouvernement : moncompteformation.gouv.fr est le seul qui héberge vos données et il est possible pour vous de créer un compte ou d'y accéder grâce à vos identifiants. Si un tiers vous contacte afin de vous proposer son aide ne lui accorder aucune confiance. La Caisse des dépôts recommande donc de raccrocher en cas d'appel en ce sens et de ne surtout pas répondre aux messages de sollicitation.