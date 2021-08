Facebook lance Horizon Workrooms, une salle de travail en réalité virtuelle

Dans un contexte de développement du télétravail et des réunions en visioconférences, Facebook propose une toute nouvelle alternative : Horizon Workrooms, un espace de travail en réalité virtuelle permettant aux équipes de communiquer et de travailler à distance.

Lancée le jeudi 19 août par Oculus, filiale de Facebook dédiée à la réalité virtuelle, l’application Horizon Workrooms permet de réunir jusqu’à 16 personnes - représentées par des avatars - dans une salle de réunion virtuelle afin d’échanger, prendre des décisions ou partager des documents.

L'application semble être la toute première étape vers le «metaverse», autrement dit un meta-univers, une notion évoquée par Mark Zuckerberg fin juillet. Selon lui, le metaverse serait le digne successeur de l’internet mobile et l’avenir du réseau social, d'où la nécessité de développer des modes de travail alternatifs et virtuels.

«Notre manière de travailler évolue. De plus en plus de personnes préfèrent désormais travailler à distance, avec des options plus flexibles, et repensent leur manière d’aller au bureau. Mais sans les outils de connexion adéquats, le travail à distance peut s’avérer compliqué à gérer», explique aussi Oculus dans un communiqué.

L’outil, à ce jour gratuit, est téléchargeable en version bêta dans les 22 pays (dont la France) où est disponible l’Oculus Quest 2, le casque de réalité virtuelle commercialisé par Facebook. Les personnes n’étant pas équipées de ce casque, pourront toutefois rejoindre la salle de travail virtuelle par un simple appel vidéo.

Par ailleurs soucieux des inquiétudes du public concernant ses pratiques en matière de données personnelles, Facebook précise que les documents partagées ou encore les conversations ne seront ni écoutés ni stockés dans les serveurs de l’entreprise à des fins publicitaires ou autre.