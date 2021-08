WhatsApp va arriver sur iPad et tablettes Android

Disponibles sur smartphone, mais aussi sur un ordinateur, la messagerie WhatsApp devrait partir à la conquête des tablettes dans les prochaines semaines.

Le site WABetaInfo a mis en avant des captures d'écrans montrant l'avancée du projet qui serait déjà contenu dans une nouvelle version de l'application.

Ce blog avait récemment révélé des informations partagées par Mark Zuckerberg. Le grand patron de Facebook, dont WhatsApp est une filiale, avait expliqué qu'il souhaitait permettre aux utilisateurs de la messagerie de partager leur compte personnel sur plusieurs appareils. C'est le cas notamment avec le site web.whatsapp.com qui permet notamment de voir ses messages sur un navigateur web.

Par le biais d'un tweet, WABeatInfo a partagé des images d'une version d'essai montrant la possibilité de coupler un compte sur plusieurs systèmes connectés. On peut y voir, la possibilité de lier son compte à un iPad. Selon les dires des auteurs du tweet, la tablette Apple devrait avoir sa propre application native, sans avoir à passer par un navigateur. En outre, cette application iPad pourrait fonctionner de manière indépendante à celle présente sur votre smartphone. Un avantage intéressant lorsque l'on sait que le site web.whatsapp.com, pour les ordinateurs, nécessite de conserver son téléphone (muni de l'appli WhatsApp) à proximité de l'appareil et sur le même réseau wifi.

• Is WhatsApp for iPad a web app? No, it's a native app!



• Will WhatsApp for iPad work independently? Yes.



• Is WhatsApp for iPad already available? No.



• WhatsApp beta for iPad? If you have WhatsApp beta for iOS, you will automatically have the iPad version in the future. https://t.co/aQYBBtW7Sb

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 21, 2021