Applications : Apple va permettre de faire des achats hors de l'App Store

Attaqué en justice par des éditeurs dont Epic Games (Fortnite), Apple a choisi de faire des concessions à propos de l'App Store et des achats que les utilisateurs peuvent y réaliser.

Alors que la société californienne prend une commission de 30 % sur chaque opération financière ou de 15 % pour les nouveaux venus et les développeurs ayant réalisé moins d'un million de dollars de revenus (après commission) l'année précédente, elle vient d'ouvrir la possibilité pour les éditeurs d'applications mobiles de proposer à leurs clients des moyens de paiement en-dehors de l'App Store.

Concrètement, les éditeurs pourront envoyer un email aux utilisateurs de leur appli pour les informer qu'ils peuvent acheter un abonnement, par exemple, via leur site web. Dans ce cas, l'éditeur ne paiera pas de commission à Apple. De plus, cet accord prévoit de donner plus de marge aux développeurs pour fixer les prix de leurs applis, des abonnements ou des achats au sein des applications.

Reste que cet accord, qui offre plus de latitude pour les créateurs d'application, n'a pas encore été entériné, tandis que plusieurs actions en justice accusant «Apple de profiter de sa position» sont encore en cours.

547 milliards d'euros dépensés en 2020 sur l'App Store

Récemment, des sénateurs américains ont proposé une loi pour réguler les deux boutiques dominantes et contraindre le duopole Google-Apple à s'ouvrir beaucoup plus à la concurrence. Saisie d'une plainte de Spotify, la Commission européenne a estimé en avril que le groupe à la pomme a bien «faussé la concurrence» pour évincer ses rivaux dans le secteur du streaming musical. En outre, sera rendu dans les prochaines semaines la décision de justice dans le procès qu'a intenté Epic Games contre Apple. L'éditeur du jeu Fortnite, comme de nombreux autres petits et grands développeurs, accuse Apple d'«abuser de sa position dominante en prélevant des commissions trop élevées sur les dépenses des consommateurs et en leur imposant l'App Store comme intermédiaire obligatoire entre eux et leurs utilisateurs». Une accusation également portée contre Google à propos du Google Play Store qui permet d'accéder aux applications Android.

En 2020, les utilisateurs de la plate-forme App Store ont dépensé environ 547 milliards d'euros sur des applications, d'après Apple. La firme à la pomme précisait début juin dans un communiqué que les petits développeurs (moins d'un million de téléchargements et moins d'un million de dollars de revenus sur un an) représentent aujourd'hui 90 % des éditeurs sur l'App Store et que leurs revenus ont triplé depuis 2015.