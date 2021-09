Arc de Triomphe : Snapchat dévoile une expérience en réalité augmentée autour de l'édifice

Alors que l'Arc de Triomphe fait actuellement l'objet d'un empaquetage hommage à l'œuvre de Cristo, Snapchat livre une expérience en réalité augmentée pour visualiser le monument à distance.

Le célèbre édifice de 50 m qui trône au haut de l'avenue des Champs-Elysées, sera intégralement transformé en gigantesque «paquet-cadeau», avec des toiles géantes couvrant 25.000 m2 maintenues par 3.000 m de corde rouge. Un événement visible du 18 septembre au 3 octobre sur Paris. Mais pour celles et ceux qui ne pourront se rendre sur place, Snapchat s'est associé à l'événement artistique de la rentrée.

L'œuvre monumentale est à admirer grâce à l'application. Il suffit d'ouvrir Snapchat et la caméra Snap (utilisée pour ajouter des filtres, etc.) et de scnanner le Snapcode ci-dessous. Les utilisateurs peuvent trouver la Lens dédiée dans la section Lens Explorer de l'applicaiton en tapant Christo, Arc de Triomphe, Wrapped ou Sotheby's.

Il est alors possible de voir à travers l'écran de votre smartphone le monument se parer de sa «robe» spéciale et même de voyager à travers les années 1960 à nos jours, pour admirer l'évolution de cette œuvre dont l'idée avait germé dès 1962 dans l'esprit de Cristo et de sa femme Jeanne-Claude. Le couple avait alors montré un photo-montage donnant une idée de cette œuvre monumentale. Soixante ans plus tard, le rêve est devenu réalité, même si Cristo est mort en mai 2020.

Un objet vivant

Cet empaquetage «sera comme un objet vivant qui va s'animer dans le vent et refléter la lumière. Les plis vont bouger, la surface du monument devenir sensuelle», expliquait Cristo en présentant cet ultime projet, en 2018.

Cette expérience en réalité augmentée fait également écho à l'exposition proposée par la maison de vente aux enchères Sotheby's et consacrée aux œuvres de l'artiste. Selon Snapchat, plus de 200 millions de snapchatteurs utilisent chaque jour la réalité augmentée sur son application.