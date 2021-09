Instagram affirme vouloir lutter contre l'obsession du corps idéal chez les ados

Le réseau social Instagram a expliqué vouloir prendre des mesures pour lutter contre les stéréotypes du corps après qu’un article du Wall Street Journal a dénoncé les effets parfois néfastes de la plate-forme sur la santé mentale et physique des adolescents.

Encourager ses utilisateurs à ne pas se fier aux images et aux contenus mettant en scène le culte du corps, voilà un énième combat sur lequel s'est penché le réseau social préféré des jeunes. Comme l’a expliqué l’entreprise dans un communiqué récent : «Nous travaillons de plus en plus sur les comparaisons (de son corps avec celui des autres, ndlr) et l'image négative du corps», ajoutant tout mettre en œuvre pour ne pas que «les gens s'appesantissent sur certains types d'images».

Demander aux jeunes de se mobiliser

Coutumier des critiques liées à la santé mentale des adolescents, notamment sa propension à promouvoir le culte du corps, Instagram tente ainsi de redorer son blason en faisant de sa plate-forme un lieu plus inclusif et ouvert. Comme le dit la directrice des règlements publics : «L’article du Wall Street Journal se concentre sur des conclusions d’études limitées et les présente sous un mauvais jour», concluant que c’est aussi le travail des jeunes de «faire changer cette partie de la culture d'Instagram qui se concentre sur les apparences».

Le réseau social, propriété de Mark Zuckerberg, est loin d’être le seul concerné par ces problématiques. Youtube, TikTok ou encore Snapchat font régulièrement parler d’eux pour les effets négatifs qu’ils peuvent avoir sur les adolescents. Suite à la proposition du patron de Facebook de créer un Instagram pour les moins de 13 ans, de nombreuses associations ont marqué leur désaccord face à ce qu’elles considèrent être une porte ouverte à toutes les dérives, qu’elles soient psychologiques ou physiques.