Facebook lance ses salles audio en direct en France

A l'heure de la montée en puissance des podcasts et des salles de chat audio, Facebook a lancé ce lundi 11 octobre ses Live Audio Rooms en France.

En s'inspirant de ce qui a été fait pour les vidéos - en permettant d'offrir de véritables logiciels de montage de poche pour les éditer -, Facebook a choisi de proposer de nouveaux outils pour embarquer cette fois-ci un studio dédié au son. Trois expériences nommées Soundbites, Podcast et Live Audio Rooms viennent ainsi d'être dévoilées.

Des salles audio en direct inspirées de Clubhouse

Annoncé en avril dernier pour rebondir sur le succès du réseau social Clubhouse, Live Audio Rooms ou salles audio en direct arrive aujourd'hui dans plusieurs pays. Il repose sur des salles où les utilisateurs peuvent venir débattre de tels ou tels sujets choisis par l'organisateur. Comme un mini-studio de radio. «Toutes les personnalités publiques et tous les créateurs certifiés auront la possibilité d'animer des salles audio en direct», précise ainsi Facebook France.

Parallèlement, les administrateurs des Groupes pourront s'ils le souhaitent ouvrir des sessions chat vocal avec leurs membres.

En outre, le réseau social va expérimenter la possibilité de créer des salles audio en direct via un smartphone Android, mais qu'il sera possible d'écouter également via un ordinateur. Il n'a pas été précisé quand la version iOS arriverait.

Facebook mise beaucoup sur ce service, d'autant que 1,8 milliard d'utilisateurs seraient rattachés à un ou plusieurs groupes selon Facebook.

Lorsque Facebook a détaillé cette nouvelle option en avril dernier, il avait été précisé que les utilisateurs de Live Audio Rooms pourront également transformer la conversation libre en podcast pour la diffuser plus tard et archiver les conversations. Tandis que les créateurs de contenus pourront même monétiser leurs prestations. On imagine également des showcases privés (payants ?) organisés par des artistes musicaux.

Il est à noter que Facebook mettra à disposition des outils audio (bruitages, musiques libres de droit...) à travers une nouvelle fonction appelée Sound Collection. «Grâce à nos avancées en matière d'IA, nous pouvons rendre la qualité audio extrêmement bonne, même si vous enregistrez au milieu d'une rue animée», précise le réseau.

Des extraits audio à partager

D'autres services audio sont en cours de développement et proposés, mais pour l'heure seulement aux Etats-Unis. C'est le cas avec la fonction Soundbites, qui propose d'éditer de courts messages audios pour les partager avec ses amis. Blagues, poèmes, idées, débuts de chansons... L'outil devrait permettre de laisser libre cours à sa créativité et à ses pensées. Comme un TikTok audio. Même si on imagine déjà que ce type de contenu devra être régulé, comme c'est le cas pour les messages incitants à la haine sur le réseau.

DES PODCASTS INTÉGRÉS À L'APPLI

Surfant sur la popularité des podcasts, le réseau social a choisi de les intégrer à sa plate-forme. «Plus de 170 millions de personnes sont déjà inscrites à des centaines de milliers de pages de podcasts sur Facebook et plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de passionnés de podcasts. Cependant, jusqu'à présent, vous deviez quitter l'application Facebook pour écouter des épisodes», explique ainsi Facebook.

Les podcasts sur Facebook sont pour l'heure uniquement disponibles Outre-Atlantique, mais devraient eux-aussi arriver dans les prochains mois. Le réseau permettra d'en écouter directement via son application et même en arrière-plan, explique-t-on. Facebook ajoute qu'il pourra également suggérer des podcasts en fonction des goûts de ses utilisateurs. Manière de récupérer encore un peu plus de données personnelles sur ces derniers.