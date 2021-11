Rançongiciels : un vaste coup de filet permet d'arrêter des pirates internationaux

Un groupe de cybercriminels, soupçonné d'avoir réclamé plus de 200 millions de dollars (172 millions d'euros) de rançons, a été interpellé. Les autorités de 17 pays, chapeautées par Europol, ont permis de réaliser ce coup de filet, a-t-on appris ce mardi 9 novembre.

Baptisée Golddust et Quicksand, cette opération internationale visait le groupe de hackers russophones REvil, parfois appelé Sodinokibi, et le groupe de rançongiciels GandCrab, a détaillé Europol dans un communiqué. Les hackers interpellées sont soupçonnés d'avoir mené environ 7.000 infections dans le monde entier avec des logiciels cryptant les données de leurs cibles.

Le principal suspect arrêté est un Ukrainien nommé Iaroslav Vasinski, dit «Robotnik». Il est accusé d'avoir attaqué la société informatique américaine Kaseya, le 2 juillet dernier, provoquant une gigantesque panne auprès de milliers de clients, y compris ceux de la chaîne de supermarchés Coop en Suède dont les magasins sont restés fermés pendant plusieurs jours.

Iaroslav Vasinski a été arrêté le 8 octobre en Pologne à la demande des Etats-Unis. «Nous avons demandé qu'il soit extradé en vertu du traité qui lie nos deux pays», a déclaré le ministre américain de la Justice Merrick Garland lors d'une conférence de presse.

Five affiliates to #Sodinokibi/#REvil were arrested during operation #GoldDust, which involved 17 countries, Europol, @Eurojust & @INTERPOL_HQ.





The arrested affiliates are suspected of 7 000 infections, asking for over €200 million in ransom.





More https://t.co/DMuGJuuq7D pic.twitter.com/2btgGFdElt

— Europol (@Europol) November 8, 2021