Le patron et créateur de Twitter, Jack Dorsey, démissionne

Une page se tourne pour Twitter. Son créateur et CEO, Jack Dorsey quitte ses fonctions ce lundi 29 novembre à la tête du réseau social.

Il s'agit d'un coup de tonnerre dans le secteur des géants de la tech américaine. Jack Dorsey -45 ans- reste toutefois présent au sein de Twitter en prenant une fonction de directeur au sein du réseau social, avance le média CNBC, sans préciser la nature de ses nouvelles fonctions. Mais ce poste ne serait que transitoire afin de passer la main, avant un retrait définitif de son entreprise.

L'actuel CTO (Chief technical officer, directeur des nouvelles technologies) de Twitter, Parag Agrawal prend la suite de Jack Dorsey en tant que nouveau CEO (chief executive officer, équivalent au PDG ou directeur général en France), au sein de la compagnie.

BREAKING: Twitter confirms that CEO @Jack Dorsey will step down as leader of the company effective immediately; CTO Parag Agrawal named as CEO and a member of Twitter's board. https://t.co/Su2rksNXxj

— CNBC Now (@CNBCnow) November 29, 2021