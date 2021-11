Twitter : Qui est Parag Agrawal, le nouveau PDG après le départ de Jack Dorsey ?

Quasi inconnu du grand public jusqu'ici, Parag Agrawal, 37 ans, vient de faire un bond dans la lumière. Cet ingénieur informatique spécialiste de l'intelligence artificielle a été choisi pour prendre la tête de Twitter. Le précédent directeur général, Jack Dorsey, a annoncé son départ lundi 29 novembre.

Ce dernier a justifié son choix dans une lettre qui vante les mérites de son successeur. «Parag a été impliqué dans chacune des décisions critiques prises pour transformer cette entreprise, écrit Jack Dorsey. Il est curieux, pointu, rationnel, créatif, exigeant et humble. Il dirige avec son coeur et son âme et j'apprends de lui tous les jours. Ma confiance en lui en tant que directeur général vient du plus profond de moi-même».

Diplômé du Indian Institute of Technology de Bombay, en Inde, Parag Agrawal est également détenteur d'une thèse obtenue à la prestigieuse université californienne de Stanford. Il a travaillé pour Microsoft, Yahoo et l'opérateur AT&T, avant de rejoindre Twitter il y a 10 ans, «quand nous étions moins de 1.000 employés», précise-t-il dans sa lettre ouverte aux 5.500 salariés de Twitter.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1

— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021