Noël 2021 : Les meilleurs téléviseurs de l'année selon votre budget

Le téléviseur est souvent l'un des plus gros postes de dépenses pour Noël, alors que les foyers cèdent à l'envie d'un écran plus grand ou plus performant. Voici une sélection de modèles que nous vous conseillons en fonction de votre budget.

Les prix sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des promotions proposées par les revendeurs.

LG OLED EVO G1 - à partir de 2.299 euros

L'expérience OLED proposée par LG est toujours une référence et, année après année, la technologie gagne en qualité. En atteste, la nouvelle gamme EVO G1 du constructeur sud-coréen qui décline celle-ci sous trois formats : 55, 65 et 77 pouces, pour des tarifs respectifs de 2.299, 3.499 et 5.499 euros. A ce prix, très haut de gamme, LG livre des écrans extrêmement fins et aux bordures quasi inexistantes. Les G1 héritent de la dalle OLED Evo qui offre un très bon niveau de rafraîchissement, mais aussi du nouveau processeur Alpha 9 Gen4 AI qui traite les images pour leur offrir un maximum de richesse et de contraste.

Samsung NEO QLED N95A - à partir de 1.499 euros

Samsung s'est engagé cette année sur une technologie encore peu répandue sur les téléviseurs : le Mini LED. Avec le Neo QLED QN95A qui en est le modèle phare, c'est donc autour d'une belle dalle (disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces) que le groupe sud-coréen déploie cette technologie. Et celle-ci montre alors son potentiel, notamment en matière de pic de luminosité et de colorimétrie. L'image flatte vraiment la rétine, sans toutefois atteindre les niveaux de contraste de l'OLED. Un produit haut de gamme qui impose son standard. Il est à noter que le système sonore intégré est lui aussi de belle facture.

Panasonic OleD JZ2000 à partir de 2.990 euros

Considéré comme le meilleur téléviseur commercialisé en 2021 par la presse spécialisée, le JZ2000 de Panasonic est aussi l'un des plus coûteux. Ce modèle Oled 4K HDR est en effet disponible au format 55 pouces à 2.990 euros et à 3.990 euros dans sa version 65 pouces. Il s'adresse donc aux plus fortunés, mais la qualité de la firme japonaise est là. Chaque dalle a été calibrée pour obtenir un rendu quasi-parfait de l'image mais aussi plus lumineuse que la moyenne sur les modèles Oled concurrents. Autre point notable : la barre de son arborée en façade se révèle puissante.

sony bravia XR a80j à partir de 1.990 euros

En matière de téléviseurs, c'est toujours un sans faute chez Sony. Et le Bravia XR A80J, lancé cette année, ne dément pas ce constat. Le groupe japonais livre ici une dalle Oled impeccable disponible en 55, 65 et 77 pouces. Celle-ci est soutenue par une nouvelle technologie qui mise sur l'IA avec son Cognitive Processor XR. Celui-ci va optimiser l'image en fonction de ses points d'intérêts, estimant que les yeux du téléspectateurs vont ce focalisés sur une partie de l'écran. Le processeur fait de même pour le son qui n'est pas en reste sur ce téléviseur.

Philips OLED 856 à partir de 1.399 euros

Avec Philips et sa technologie Ambilight, c'est toujours un spectacle assuré lorsqu'on regarde un film ou une série, grâce à son jeu de LED qui éclaire le mur adjacent à l'écran. L'Oled 856, lancé cette année en 55 et 65 pouces, offre une image riche et détaillée, qui s'avère particulièrement bien mise en valeur par le jeux de LED ambitlight réparties sur quatre côtés, même si cette option reste désactivable. Le processeur P5 décode l'image avec pertinence. Ambiance assurée.

TCL C82 à partir de 1.399 euros

Dans sa gamme grand public C825, le fabricant chinois TCL ne ralentit pas le rythme et propose des technologies novatrices, comme l'usage des Mini LED. Une gros plus qui permet d'obtenir un rétroéclairage très subtil, avec des couleurs soutenues et des noirs profonds. Compatibles 4K et HDR, ces téléviseurs sont également performants sur le plan sonore, avec un système Onkyo 2.1 puissant et parfaitement intégré dans un design épuré sans fausse note. Les joueurs ne sont pas oubliés, car le C825 intègre deux prises HDMI 2.1, qui autorise 120 images par seconde, pour une fluidité exemplaire, digne d'un très bon écran PC. En outre, les tarifs sont compétitifs, puisque le modèle 55 pouces (il existe également un modèle 65 pouces) se trouve facilement à moins de 900 euros.

Hisense QLED U8GQ à partir de 999 euros

Hisense est connu pour mettre en avant des technologies qui ont fait leurs preuves à des prix plus abordables. Et c'est la logique suivie par cet U8GQ, disponible en 55 et 65 pouces sur le marché. Le constructeur chinois mise ici sur une dalle QLED qui offre une image de bonne facture avec une colorimétrie plutôt bien calibrée compte tenu de sa gamme de prix. Après quelques réglages, on obtient un rendu optimisé qui offre une bonne référence à ce niveau de prix.

