Instagram : Comment masquer ses stories à un ou plusieurs abonnés ?

Petit moment de vie ou blague que l'on partage, les Stories sur Instagram ne concernent pas forcément tous vos abonnés. Une astuce permet d'empêcher leur accès auprès de certains utilisateurs, sans pour autant les bloquer définitivement. Voici comment procéder.

Si vous avez par exemple envie de montrer une vidéo ou une photo éphémère via vos stories à des amis proches, sans en faire profiter des collègues trop curieux, rendez-vous tout d'abord dans votre «Profil», puis appuyez ou cliquez sur les trois barres horizontales. Vous verrez alors apparaître plusieurs onlgets, dont la section «paramètres» qu'il faut sélectionner.

Choisissez ensuite le petit cadenas qui symbolise l'onglet «Confidentialité». Vous trouverez alors l'onglet «Story» et tout en haut : «Masquer la story pour...». Vous allez alors accéder à votre liste d'amis autorisés à suivre votre compte Instagram.

Il vous suffira de sélectionner une par une les personnes concernées en appuyant sur les petits ronds en face de leur identité. Une fois les membres déterminés et cochés, pensez à appuyer sur «Terminé» (en haut à droite). Sachez qu'aucune des personnes sélectionnées n'est bloquée, elle n'aura tout simplement pas traces de la publication de vos Stories sur le réseau social.

Comment réautoriser les personnes masquées

Vous pouvez à tout moment revenir dans cette section et déselectionner une personne pour lui redonner l'accès à votre story éphémère, ou en masquer d'autres, à votre guise. Pensez toutefois à faire cette manipulation avant de partager votre story sur Instagram.

Il est également possible de faire une liste d'amis proches avec qui vous souhaitez partager vos stories, ce qui permet ici d'établir un cercle restreint (famille, copains de classe...) de personnes qui y auront accès. Pour accéder à cette option, restez dans le menu «Story» et sélectionnez «Amis proches». L'application va alors vous demander de dresser manuellement la liste de vos contacts avec qui vous interagissez le plus et qui feront partie de ce cercle restreint qui aura accès à vos Stories.