Smartphone : cette solution pour éduquer les ados au temps d'écran

Comment inciter les adolescents à passer moins de temps devant l'écran de leur smartphone ? Une question sensible au sein des familles, mais la start-up Pozzz, et sa pochette éducative, pourrait bien offrir un peu de respiration.

Alors que l'institut Médiamétrie mettait en avant un temps croissant passé par les ados sur leur mobile, l'étude menée fin 2020 estimait à 2 heures 29 minutes par jour la durée passée par les 11-14 ans devant leur smartphone. Une donnée qui démontre un attrait grandissant pour les écrans, parfois au détriment d'autres activités.

Si certains parents utilisent des solutions de contrôle parental pour déconnecter les téléphones (souvent à distance) ou imposer un temps d'usage limité dans la journée, la pochette Pozzz invite surtout l'adolescent à ranger son téléphone et le temps que cet appareil y reste est converti en récompenses.

Concrètement, cette pochette, que nous avons pu tester, est l'équivalent d'une trousse plate dont le zip de la fermeture éclair détecte si le smartphone est bien rangé et si la housse est refermée. Les parents reçoivent alors une notification sur leur mobile (via une application dédiée) pour indiquer que leur enfant a bien joué le jeu.

Surtout, lorsque vient la nuit et l'heure de se coucher, si le smartphone est retiré de la sacoche, alors les parents en sont immédiatement notifiés. L'idée étant principalement de limiter les interactions avec un écran durant leurs heures de sommeil, mais aussi les effets de la lumière bleue, jugée néfaste pour l'endormissement notamment.

Un challenge familial

Dans les faits, il est possible pour les ados de gagner des trophées et de se fixer des objectifs pour réduire le temps d'écran. Le consulter encore moins permettant d'obtenir plus de points. De leur côté, les parents ont une autre vision de la même application en pouvant consulter et constater les efforts (ou les mauvais points) engrangés par leur enfant. A noter qu'il est possible de challenger toute la famille pour celles et ceux qui investiraient dans plusieurs Pozzz. Dans ce cas, les parents peuvent également participer et se défaire eux aussi de leur mobile. L'avantage étant de pouvoir décider ensemble de l'utilisation de cette pochette et de fixer des objectifs à vos enfants.

La pochette Pozzz est vendue au prix de 59,90 euros et comprend un accès à l'application mobile ainsi qu'une batterie rechargeable pour son système connecté.