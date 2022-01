Un hacker de 19 ans aurait pris le contrôle de 25 Tesla dans le monde

De plus en plus connectées, les voitures offrent de nouvelles portes d'entrées aux hackers. C'est ce que démontre l'histoire de David Colombo, un jeune homme de 19 ans, qui aurait réussi à prendre le contrôle de 25 Tesla dans 13 pays différents.

Relayé par le site Auto Moto, le coup de force inquiétant de ce hacker a été remarqué par le constructeur automobile lui-même et qui l'a sollicité depuis pour collaborer avec ses ingénieurs.

David Colombo s'est fait tout d'abord remarquer sur Twitter où il a expliqué avoir réussi à trouver une faille dans le logiciel des véhicules électriques de la marque américaine.

S'il ne révèle pas les détails de sa découverte, il assure avoir été capable de déverrouiller les portes, d'allumer les phares et de baisser les fenêtres électriques. Mais le piratage se révèle beaucoup plus inquiétant, cette vulnérabilité du système a en effet permis de démarrer le véhicule à distance et de désarmer tous les systèmes de sécurité. Il peut même savoir, grâce à l'ordinateur de bord, si un conducteur est assis au volant, avant d'exécuter certaines tâches qui pourraient s'avérer dangereuses.

Trouver une solution avec Tesla

S'il a rapidement partagé sa découverte inquiétante, c'est d'abord parce que David Colombo a souhaité alerter Tesla de manière bienveillante, afin que le constructeur puisse régler le problème le plus rapidement possible.

Sur son profil Twitter, le jeune homme se présente comme un spécialiste de la sécurité des produits high-tech et patron de sa société Colombo Tech. Les médias américains soulignent d'ailleurs que Tesla a rapidement pris contact avec lui pour corriger cette faille.