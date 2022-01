Twitter : voici comment associer un NFT à votre photo de profil

Vous êtes détenteur d'un NFT et vous ne savez pas encore quoi en faire ? Twitter propose un début de solution en permettant d'associer une image, éditée sous la forme de jeton non fongible, à votre photo de profil.

Une première qui toutefois reste réservée, pour l'heure, aux abonnés Twitter Blue (la version premium et payante du réseau social)... A condition d'avoir aussi un appareil sous iOS (iPhone ou iPad).

Dans une courte vidéo publiée sur le compte officiel de Twitter Blue, on peut ainsi voir qu'il est quasiment aussi simple d'ajouter un NFT sur la photo de son profil que de changer de photo pour un utilisateur classique de Twitter.

Encore faut-il posséder un portefeuille de cryptomonnaies et être détenteur d'un NFT visuel dans son wallet (MetaMask ou CoinBase notamment). Il faut d'ailleurs y lier son compte pour permettre de transférer l'algorithme du NFT afin que celui-ci s'affiche en bonne et due forme.

gm!





You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW

— Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022