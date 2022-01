NFT : ces montres virtuelles se vendent jusqu'à 17.000 euros

Plus chères qu'une vraie Rolex et pourtant elles ne sont que virtuelles... Jesus Calderon, un Américain, a bien compris la fièvre qui s'empare des acheteurs de NFT et a choisi de lancer une collection de toquantes numériques dont certaines se sont écoulées à plus de 17.000 euros.

Sous la marque Generative Watches, cet habitant de Chicago s'est lancé dans le business des NFT et a choisi de lancer sa propre gamme que les heureux (et riches) acheteurs peuvent stocker dans leurs disques durs et même arborer dans les réseaux sociaux, voire les mondes virtuels qui le permettront dans quelques années. Selon Bloomberg, qui rapporte cette information en ironisant «bienvenue dans le futur», Jesus Calderon s'inspire de la marque Rolex en proposant des montres NFT baptisées notamment «Rodex». Sur le site de présentation de Generative Watches, on peut ainsi admirer des toquantes inspirées de l'iconique modèle submariner de l'horloger suisse de luxe.

Cet horloger virtuel explique d'ailleurs sa démarche au média américain en soulignant que l'intérêt d'un NFT (jeton non fongible) est de garantir non seulement la propriété de ce bien virtuel original (comme une œuvre d'art) mais aussi la signature de sa marque et son authenticité qui est inscrite dans la blockchain.

Interrogé sur ce qui lui a donné une idée de s'intéresser aux montres, Jesus Calderon, qui est également graphiste, explique : «Sur Twitter, J'ai vu tous ces gros gars dans le business des cryptomonnaies montrer leurs montres et leurs voitures. Et je me suis dit : "Attendez une minute. J'aime les montres. Je peux faire de la 3D. Et je ne vois personne combler ce vide en ce moment". Je pensais que les gens aimeraient avoir de superbes montres 3D comme objet de collection, surtout si elles sont représentatives de leurs homologues de la vie réelle».

A partir de 600 euros

Imitant l'or rose, les reflets de l'acier brossé ou encore un bracelet en cuir, les montres NFT de Jesus Calderon osent également des nouveautés que seule la technologie permet avec des cadrans iridescents ou enflammés par exemple. Le jeune homme explique également avoir créé un algorithme basé sur les recherches de montres sur Google capable de créer automatiquement différents types de montres.

Et si certains modèles sont vendus autour de 600 euros (qu'il faut convertir en Ether, puisque les achats NFT ne se font qu'en cryptomonnaie), d'autres sont acquises à prix d'or. Un modèle c'est même revendu plus de 17.000 euros, a expliqué Jesus Calderon, soulignant que la plupart de ses clients sont des «gens qui aiment déjà les montres».