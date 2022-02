Sécurité : une nouvelle application sera lancée en mars

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a confirmé le lancement d'une nouvelle application au mois de mars, baptisée «masécurité.fr».

«Elle permettra de discuter avec un policier ou un gendarme de façon anonyme» via un tchat, a-t-il expliqué au micro de France Bleu Nord ce jeudi 3 février. Cette fonctionnalité sera disponible 24 heures sur 24.

Conformément à l’annonce d’@EmmanuelMacron à Nice, une nouvelle application « ma sécurité » va être lancée pour venir en aide à nos concitoyens et les accompagner 24h/24 et 7j/7.



Elle viendra compléter l’offre de sécurité de la @PoliceNationale et la @Gendarmerie.



Le détail pic.twitter.com/BzGN8DbGpE — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 10, 2022

L'application contiendra également des conseils de sécurité et de prévention, ainsi qu'une cartographie des commissariats et gendarmeries avec leurs coordonnées et horaires d'ouverture.

Pré-plainte en ligne

Il sera possible de déposer une pré-plainte directement sur «masécurité.fr». Cette déclaration permet de simplifier les démarches auprès de l'officier qui enregistre la plainte définitive.

Dès 2023, les utilisateurs pourront même déposer une plainte complète sur l'application, «sans rencontrer officiellement un policier ou un gendarme», a insisté Gérald Darmanin. «Vous pourrez déposer plainte de chez vous, et avoir un contact téléphonique ou visio avec un policier ou un gendarme». Le ministre de l'Intérieur s'est félicité de cette fonctionnalité car «il est évidemment très difficile de passer les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie pour porter plainte», en particulier pour les victimes de violences conjugales.