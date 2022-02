iPhone, iPad : quels outils pour mieux gérer le temps d'écran de vos enfants ?

Alors que se déroule le Safer Internet Day ce mardi 8 février, Apple s'est associé pour la première fois à Tralalère, l'association qui gère le programme «Internet sans crainte». La marque dispense ici de nombreux conseils pour les parents et les enfants qui utilisent ses iPhone et ses iPad notamment.

Car plus de la moitié des enfants (53 %) passent davantage de temps devant les écrans depuis le début de la crise sanitaire, selon une étude Ipsos pour l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique et l'Union nationale des familles (Unaf) publiée à la veille de l'événement, lundi 7 février.

Et si les temps d'exposition dépassent bien souvent les trois heures par jour, les parents devraient veiller à ce que les enfants âgés entre 6 et 9 ans limitent leur utilisation à 30-35 minutes par jour, tandis que les 9-12 ans ne devraient pas excéder une heure par jour, selon les experts de l'enfance chez Montessori.

Pour les familles utilisant des appareils Apple, plusieurs solutions sont proposées et sont déjà intégrées et accessibles gratuitement dans les iPhone et les iPad.

gérer le Temps d'écraN

Depuis les versions iOS 13.4 ou ultérieures, l'application Temps d'écran permet non seulement à un utilisateur d'iPhone ou d'iPad de recevoir un compte rendu hebdomadaire sur le temps d'usage de leur appareil, mais aussi de gérer les usages qui en sont faits par les membres de la famille. Il est ainsi possible de configurer l'application Temps d'écran sur l'appareil que votre enfant utilise. Il convient d'ouvrir d'abord le menu Réglages de l'iPhone/iPad, puis de se rendre dans Temps d'écran (représenté par un petit sablier violet). Vous découvrirez alors plusieurs fonctions qui peuvent d'avérer très utiles.

«Limites d'app» va permettre de définir un temps d'usage sur les applications de votre choix. Que se soit des réseaux sociaux, des messageries, des jeux vidéo installés sur l'appareil. Vous allez ensuite fixer les minutes ou les heures (par exemple 35 minutes/jour sur YouTube Kids). L'application va alors s'arrêter lorsque le laps de temps défini arrive à expiration. A noter qu'il est toujours possible pour l'enfant de demander à rallonger ce temps, en envoyant une notification au parent défini comme utilisateur principal. Il donnera ou non son accord.

Il est également conseillé aux parents de fixer un code pour protéger les réglages. Afin que l'enfant n'aille pas changer les paramètres à sa guise et à l'insu de ses parents. Un onglet «Utiliser le code de Temps d'écran», permet de le définir.

Il est à noter que si vous utilisez la fonction «partage familial», vous verrez apparaître dans le menu Temps d'écran les différents appareils reliés à votre compte. Il est alors possible, par exemple, de paramétrer à distance l'application Temps d'écran sur l'iPad de votre enfant, directement depuis votre iPhone.

fixer des limites au contenu et à la confidentialité

La section Temps d'écran contient également un onglet intéressant pour permettre aux parents d'avoir la main sur les contenus téléchargés et les applications qui sont susceptibles de collecter certaines données. Ainsi, sélectionnez l'onglet «Restrictions de contenu». Plusieurs options s'offrent à vous en activant cette fonction. Par exemple, vous allez pouvoir empêcher l'accès à des contenus explicites à des applications, des contenus vidéos ou musicaux. Il suffira de définir les services concernés.

Si, par exemple, une chanson est classée sur Apple Music avec du contenu explicite, la diffusion de celle-ci sera bloquée sur l'appareil de l'enfant. Vous pouvez notamment gérer ici les données utilisées par certaines applications au cas par cas. Il est ainsi possible de bloquer les services de localisation, l'accès aux photos, le partage de position ou encore l'accès au microphone des applications que vous aurez choisies. Vous pouvez également bloquer ici les achats sur l'App Store.

Bloquer l'accès au sites pour adultes

Surtout, il est possible de limiter l'accès au contenu à destination des adultes. Ainsi, toujours dans Réglages puis Temps d'écran, sélectionnez la section «Contenu et confidentialité» et activez la. Vous aurez alors accès à l'onglet Restrictions de contenu qui contient la section qui nous intéresse ici : «Contenu Web». Par défaut, celui-ci est paramétré sur accès illimité en utilisant Safari. Cochez alors «Limiter les sites web pour adultes». Vous êtes alors invité à remplir une liste des sites que vous souhaitez autoriser ou interdire.

A noter qu'une troisième option, intitulé «Sites web autorisés uniquement» permet d'accéder à une liste préétablie de sites considérés comme fiables par Apple. Il est également possible d'y ajouter les sites de votre choix. Votre enfant pourra alors utiliser Safari (mais seulement Safari) pour surfer sur Internet avec des contenus que vous aurez autorisés.