Il utilise un brouilleur et bloque Internet dans toute sa commune

La ville de Messanges, dans les Landes, a été privée d’internet pendant plusieurs nuits à cause d’un brouilleur d’ondes installé dans la maison d’un particulier. L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a mené l’enquête.

A la suite d’une plainte récente de la part d’un opérateur mobile, l’ANFR s’est penchée sur les perturbations des services de téléphonies et d’internet de la commune de Messsanges. Au premier abord, la plainte était classique. Les enquêteurs de l’ANFR ont tout de même été interpelés par un détail troublant : les perturbations intervenaient tous les jours, entre minuit et 3h du matin.

Le Service régional de Toulouse de l’ANFR a donc mis un agent sur le coup, afin de découvrir d’où provenaient ces perturbations. L’agent s’est posté au pied du site radio de l’opérateur mobile qui avait donné l’alerte. Vers minuit, son analyseur de spectre a pris une forme caractéristique. Le résultat est sans appel : il s’agit bien d’un brouilleur d’ondes.

Après cette découverte, l’enquêteur de l’ANFR s’est mis à la recherche du signal brouilleur. Grâce au radiogoniomètre posté sur le toit de sa voiture, il a rapidement trouvé sa cible, vers 1h30 du matin. Le lendemain, l’habitant des lieux a reconnu qu’il avait bien installé un brouilleur d’ondes, acheté sur Internet.

Il voulait empêcher ses enfants de passer trop de temps sur le web

Les agents de l’ANFR ont voulu savoir pourquoi le brouilleur ne fonctionnait qu’en plein milieu de la nuit. L’homme a tout simplement expliqué qu’il en avait marre que ses enfants passent la nuit sur le Net. Il a donc décidé de se procurer un brouilleur d’ondes, afin de les empêcher de passer trop de temps sur leurs smartphones, et surtout pour les pousser à dormir.

Cette méthode assez radicale est illégale, a dépassé le simple cadre de leur foyer. Le brouilleur perturbait les réseaux téléphoniques et Internet de toute la zone autour de son habitation. Toute la ville de Messanges et la commune voisine étaient donc privées de connexion pendant plusieurs nuits.

Même si aucune conséquence grave n’est à constater, l’ANFR a dressé un PV qu’elle a transmis au Procureur de la République de Dax. Le père soucieux du sommeil de ses enfants, a dû payer 450 euros de frais d’intervention, et risque jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.