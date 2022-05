Youtube : que va changer le système de «pourboires» ?

Une idée inspirée par Twitch. Youtube a annoncé le mardi 26 avril la création prochaine d’une nouvelle fonctionnalité baptisée «Super Thanks» permettant d’offrir des «pourboires» aux créateurs de contenus en France et dans 67 autres pays du monde.

Dès la mise en application de cette fonctionnalité, chaque utilisateur de la société américaine d’hébergement de vidéos pourra récompenser financièrement l’ensemble des youtubeurs, à condition que ces derniers aient activé l’option dans leurs paramètres.

Dans les faits, les spectateurs présents sur la plate-forme détenue par Google pourront offrir des «pourboires» allant de 2 à 50 euros à chacun des créateurs de contenus enregistrés sur Youtube. En contrepartie, ils auront accès à un GIF et à un commentaire plus gros et en couleur afin de se distinguer des autres, selon France Inter.

Youtube récupèrera 30% des pourboires versés grâce à cette fonctionnalité. Au-delà de cette commission, l’intérêt pour la plate-forme sera de limiter le départ des créateurs de contenus vers d’autres supports en offrant une nouvelle source de revenus à ces derniers, dont la situation financière est souvent précaire.