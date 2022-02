Arnaque aux abonnements Youtube : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

Un piratage informatique pour gagner des abonnés et non de l’argent. Un nouveau type de rançongiciel, demandant une souscription à une chaîne Youtube pour récupérer les fichiers de l’appareil infecté, a été détecté ce mois-ci par une équipe de chercheurs indépendants en cybersécurité.

Repérée pour la première fois par MalwareHunterTeam, un groupe de spécialistes de la cybersécurité travaillant de façon autonome, cette nouvelle forme de cyberattaque est atypique.

7a07d98671d122664a88e7ce302fb9388eedb880708ba28ab3406a24dba0b3e4



"HELLO ALL YOUR FILES HAVE BEEN LOCKED BY RANOMWARE BUT CALSE YOU CAN ACCESS BACK WITH SUBSCRIBE



MY CHANEL YOUTUBE ,AND COMMENT MOST VIDEOS THEN I WILL GIVE YOU THE KEY TO ACCESS YOUR FILES BACK !"

@demonslay335 pic.twitter.com/T3X9HyyiXI

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) February 2, 2022