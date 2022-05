Google lance une application pour assister les personnes souffrant de troubles de la parole

Et si une intelligence artificielle permettait à des personnes ayant des difficultés à s'exprimer oralement de se faire comprendre de tous ? C'est le projet qu'un groupe de chercheurs de Google met en avant avec Relate. Déjà proposée en anglais dans une version bêta, cette application s'intéresse désormais à la langue de Molière.

«On estime qu'environ 200 millions de personnes souffrent de troubles de la parole et de problèmes d'élocution dans le monde», explique Julie Cattiau, product manager chez Google et spécialiste de l'intelligence artificielle. En charge de ce projet, né en 2019 et baptisé Euphonia, cette chercheuse française met en avant l'idée d'offrir un nouvel outil de communication pensé comme un assistant vocal capable d'interpréter les difficultés orales de son utilisateur.

C'est à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, ce jeudi 19 mai, que Google a tenu à démontrer les progrès réalisés par ses chercheurs sur Relate. Une application (sous Android) capable d'accompagner des personnes sourdes ayant des problèmes d'élocution, les patients souffrant de la maladie de Charcot ou encore ceux atteints par la maladie de Parkinson. Les cas sont multiples et leur quotidien pourrait bientôt radicalement changer.

«Souvent les personnes souffrant de troubles de la parole se font comprendre par leurs proches, mais pas par les autres. Avec cette application, on peut imaginer de nouveaux usages, comme s’adresser à l’Assistant Google pour faire des actions du quotidien sans avoir à se déplacer pour interagir avec des objets connectés, mais également tout ce qui est communication avec des personnes de l’extérieur comme parler à son médecin, son banquier ou toute personne qui n’est pas familière avec leur façon de parler. Enfin, certains s'en servent pour dicter un email ou même écrire un livre», commente Julie Cattiau.

De la science participative

Pour l'heure, Google entend entraîner son assistant vocal à la reconnaissance de leur vocabulaire. Celui-ci étant alors capable d'interpréter leurs messages pour le retranscrire ou comprendre des ordres. Et pour y parvenir, les équipes de chercheurs comptent sur le grand public et les volontaires. Dans sa version anglaise, plus de 1.600 heures d'échantillons vocaux ont ainsi été collectés auprès de bénévoles concernés par ces difficultés. «Nous avons collecté le plus grand ensemble au monde de données vocales avec troubles de l'élocution», précise la chercheuse.

Avec son arrivée au sein du programme français, Euphonia compte désormais sur les volontaires français qui le souhaitent. Un formulaire en ligne (disponible ICI) peut être rempli, tandis que Google s'engage à rétribuer les participants les plus assidus. Ces derniers auront tout d'abord une trentaine de phrases reposant sur des phrases simples à dicter, tandis que 1.300 phrases peuvent également être prononcées pour celles et ceux qui pourront prendre le temps d'aider la science à progresser.

Une telle application a également vocation à s'étendre à d'autres langues. Google lance parallèlement le même programme en espagnol, en japonais et en hindi.