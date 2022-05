Démarchage téléphonique : comment stopper les appels indésirables ?

Ce sont ces appels répétés, parfois abusifs, qui peuvent vous polluer la vie. Le démarchage téléphonique est encore aujourd'hui au cœur des techniques de vente et rares sont les Français à ne jamais avoir été un jour appelés à cette fin. Toutefois, une solution existe.

Mis en place par le gouvernement, le service Bloctel reste encore méconnu du grand public. Depuis 2016, le code de la consommation précise en effet qu’il est «interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des cas énumérés par la loi». En clair, tant que vous n'êtes pas officiellement référencés sur la liste Bloctel, rien n'empêche un professionnel de vous contacter puisque vous n'avez pas manifesté votre refus d'être démarchés.

Concrètement, il convient de se rendre sur la page d'inscription dédiée. Il suffit d'y créer un compte avec votre adresse mail personnelle, tandis qu'un code d'activation sera envoyé sous 48 heures à cette adresse. Une fois votre compte personnel créé, il est alors possible d'y renseigner différents numéros de téléphone pour faire partie de la liste des numéros protégés. A compter de la réception de votre réclamation, le gouvernement indique que le blocage deviendra effectif dans les 30 jours suivants.

Un service gratuit

Le service est totalement gratuit précise le gouvernement, ne faites donc pas confiance à des tiers qui vous promettraient de faire de même contre paiement. Attention, il faudra toutefois penser à se réinscrire sur Bloctel au bout de trois ans, pusqu'il s'agit de la période durant laquelle votre (ou vos) numéro(s) resteront sur la liste.

Bloctel précise également qu'il est nécessaire de s'inscrire y compris si vous êtes déjà référencé sur la fameuse liste rouge. En effet, les démarcheurs n'utilisent pas forcément l'annuaire téléphonique pour recenser les numéros. Ceux-ci peuvent par exemple être partagés par certains sites de commerce en ligne notamment ou bien lors de vol de base de données client à certaines sociétés.

Certains appels et SMS restent possibles

Parallèlement, le service Bloctel précise que l'inscription sur sa liste n'empêche pas de recevoir certains appels. A commencer par ceux émis par les professionnels avec lesquels vous êtes liés contractuellement. A titre d'exemple, votre opérateur téléphonique peut continuer à vous appeler y compris pour vous proposer une nouvelle offre. Les instituts de sondage et les associations le peuvent également si l'appel est à but non lucratif. Enfin, les offres commerciales provenant du secteur de la presse sont également autorisées.

Enfin, si Bloctel entend filtrer les démarchages téléphoniques, il ne bloque pas l'envoi de SMS commerciaux. Pour résoudre ce problème il est possible de les signaler auprès de la CNIL et, s'ils sont frauduleux, ils peuvent être signalés en faisant suivre le SMS au 33700.