Internet Explorer fait ses adieux au Web ce mercredi

On le savait condamné depuis quelques années. Le célèbre navigateur Internet Explorer fait ses adieux ce mercredi 15 juin 2022, comme l'avait annoncé Microsoft.

Encore fourni sous sa 11ème version, Internet Explorer disparaîtra définitivement du catalogue Microsoft ce mercredi, dont les prochaines versions de Windows 10 cesseront de le prendre en compte

Dans un message posté sur son blog officiel, Microsoft appelle les derniers défenseurs d'IE à basculer vers son autre navigateur maison, baptisé Edge. Un outil décrit comme «plus rapide, plus sécurisé et plus moderne qu'Internet Explorer. Il permet aussi de répondre à un problème clé : la compatibilité avec les vieux sites et les applications », explique-t-on. La firme de Redmond prévient même que sa solution Microsoft 365 ne sera plus compatible dès le 17 août prochain avec Internet Explorer.

95 % de part de marché en 2002

Si Microsoft recommandait ces dernières années de ne plus utiliser ce logiciel, après avoir lancé son propre navigateur Edge avec Windows 10 en 2015, Internet Explorer a eu tout de même une longue vie à l'échelle du Web. En 25 ans, il est passé du statut de plate-forme grand public adoptée par (presque) tous à un logiciel conspué par les internautes.

Car les consommateurs du Web de la première heure et des années 2000 l'ont immanquablement utilisé. Avec son petit «e» bleu, Internet Explorer a accompagné les premiers pas sur la Toile dès le 16 août 1995. Et en une poignée d'années, il était quasiment le seul navigateur internet utilisé par le grand public et les entreprises. Pointé du doigt pour abus de position dominante par la concurrence, Internet Explorer représentait ainsi 95 % de part de marché en 2002.

Mais les déboires d'Internet Explorer ont commencé avec sa sixième version éditée dès 2001, et qui venait accompagner Windows XP. Complètement buggé et surtout visé par des problèmes de sécurité récurrents, Internet Explorer 6 est alors loin de faire l'unanimité, alors que Microsoft faisait pression sur les éditeurs de sites web de l'époque qui cherchaient quant à eux des solutions de navigation plus légères. Considéré comme une locomotive à vapeur à l'heure du TGV, Internet Explorer 6 emporte avec lui une mauvaise réputation, que la 7e version ne viendra pas sauver en 2005. Chrome et Firefox étant venus rafler la mise.