Elon Musk présente Optimus, le futur robot humanoïde de Tesla

L'avenir de la robotique passera-t-il par l'accueil d'un humanoïde dans les foyers ? Elon Musk y croit et a présenté dans la nuit de vendredi à samedi le premier prototype de son robot Optimus, lors de la conférence de rentrée de Tesla.

Bumble C, un premier prototype de robot humanoïde de la gamme Optimus de Tesla, a fait une entrée sur scène très remarquée ce 1er octobre. Lors d'une keynote tenue par le milliardaire Elon Musk, les internautes ont pu voir cet être artificiel marcher timidement sur la scène, avant de saluer le public. De premiers pas avant de partir à la conquête des foyers ?

Si le patron de Tesla et de SpaceX promet des fonctionnalités de sécurité pour ne jamais «vivre un scénario à la Terminator», ce projet de robot capable de mimer les déplacements et les gestes humains entendait surtout démontrer les avancées en matière d'intelligence artificielle des équipes du constructeur de voitures électriques.

Dans une vidéo (visible ci-dessus), on peut voir Bumble C analyser deux types de scènes, l'une afin de prendre en mains un colis et l'apporter à une personne avant de le déposer sur un bureau, l'autre pour prendre un arrosoir et s'occuper de plantes. Il s'agit ici d'expérimentation et le prototype est encore loin d'être fonctionnel ni de savoir se rendre indispensable au quotidien.

Un robot à «moins de 20.000 dollars»

Elon Musk a poursuivi le show, baptisé Tesla AI Day, en promettant qu'à termes ce robot devra se révéler «abordable». Il avance même un prix de vente de «moins de 20.000 dollars» pièce. La commercialisation de cet humanoïde est planifiée entre 2025 et 2027, explique l'homme d'affaire qui ambitionne de «transformer fondamentalement la civilisation».

«Cela signifie un avenir d'abondance, un avenir où il n'y a pas de pauvreté, où les gens auront ce qu'ils veulent en termes de produits et de services», avance-t-il avant d'ajouter dans son discours qu'«il était essentiel que sa société soit cotée en Bourse, parce que si le public n'aime pas ce que fait Tesla, le public peut acheter des actions et voter différemment. C'est très important que je ne puisse pas juste faire ce que je veux...»

Avec cette démonstration, Tesla a également lancé un appel aux ingénieurs qui souhaiteraient faire partie du projet.