L'Apple TV 4K (2022) veut booster l'expérience du streaming

Vidéos, musiques, jeux vidéo, fitness... Avec le temps, la petite Apple TV est devenue un véritable hub pour accéder aux services de la marque à la pomme. En cette fin d'année 2022, Apple commercialise une nouvelle version 4K, dite de 3e génération, afin de booster les usages et même d'agir sur la qualité d'image des téléviseurs.

On ne l'attendait pas à nouveau en 2022, toutefois l'Apple TV 4K (3e Gen) était l'une des surprises de cette fin d'année mises en avant par les équipes de Tim Cook. Il faut dire qu'avec le temps - le premier modèle a été lancé en mars 2007-, la petite box TV d'Apple est devenue un des appareils incontournables dans les pays où les box TV ne sont pas fournies par les opérateurs. Aux Etats-Unis, comme au Royaume-Uni, elle y est utilisée comme hub.

Un intérêt moins reconnu en France, où Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom fournissent déjà des solutions. Toutefois, Apple propose désormais une plate-forme qui va au-delà, pour y bâtir un appareil solide fondé sur l'usage des applications, comme une extension des iPhone pour les téléviseurs.

Un nouveau processeur

Cette année, la nouvelle Apple TV 4K s'enrichit d'un processeur A15 Bionic, celui-là même qui équipe les iPhone 14, 13 et 13 Pro, et dit adieu au petit ventilateur chargé de refroidir les anciens modèles. Résultat, l'appareil (déjà discret) devient silencieux.

L'apport de l'A15 Bionic va également au-delà, permettant à sa box de «gagner en performances (50 % de puissance en plus par rapport à l'ancien processeur et 30 % de plus côté carte graphique), tout en consommant 30 % d'énergie en moins», rapporte-t-on chez Apple.

Une télécommande «personnelle»

Et cette édition 2022 mise également sur de nouvelles interactions via Siri. La télécommande, dont le design reprend celui introduit l'an passé, va permettre de reconnaître la voix de la personne qui l'utilise, via une mise à jour prévue dans les prochains mois.

Jusqu'à six membres d'un même foyer pourront être reconnus par Siri, l'idée étant d'offrir une expérience personnalisée. Ainsi, lorsqu'un enfant demandera des programmes, l'assistant d'Apple le reconnaîtra et lui suggérera des contenus spécifiques à son âge, idem pour les autres membres de la famille qui pourront découvrir des contenus selon leurs goûts.

Une expérience qu'Apple souhaite étendre aux différents services proposés. Apple Music, Apple TV+, Fitness + et Apple Arcade font ainsi partie intégrante de cet écosystème. La marque à la pomme a aussi revu l'interface de son appareil pour la rendre plus claire et mettre en avant différents services et routines en fonction des profils activés. Parallèlement, l'Apple TV fonctionne de paire avec l'appli Maison, afin de piloter les objets connectés du foyer (volets roulant, éclairages, chauffage...) qui y sont affiliés.

Enfin, l'Apple TV 4K assure également un traitement d'image amélioré, notamment pour l'upscaling en 4K de contenus en HD.

Apple TV 4K, Apple, 169 euros pour la version WiFi (64 Go), 189 euros pour la version WiFi et Ethernet (128 Go).