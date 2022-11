Formation : Apple et Simplon accompagnent les futurs développeurs d'applis mobiles

L'avenir est au développement d'applications mobiles. En France, 300.000 emplois étaient liés à l'écosystème iOS en 2021. Mais les profils ne sortent pas seulement des écoles d'ingénieurs, car les développeurs ont désormais des parcours très variés, parfois même sans diplôme. C'est ce sur quoi Apple et Simplon misent, avec un cursus entièrement tourné vers la création d'applications.

Aujourd'hui, créer son application est devenu incontournable, au même titre qu'il fallait absolument créer son site internet dans les années 2000. Que se soit pour une start-up, une PME ou un grande entreprise, le support mobile est privilégié pour offrir de nouveaux services et solutions. Une secteur qui fédérait en France 300.000 emplois en 2021 sur les écosystèmes iOS, rapporte Apple.

Ce constat a d'ailleurs poussé la firme à la pomme à s'associer avec Simplon, spécialiste de la formation professionnelle autour du numérique, pour créer un cycle de formations spécialisées. Outre l'Apple Foundation Program ouvert à tous, une nouvelle formation gratuite vient d'être lancée en octobre dernier : l'Apple advanced foundation program.

Si la première permet d'avoir une initiation de 4 semaines intensives dans ce domaine, la seconde permet d'approfondir sur 18 mois en alternance avec une entreprise, et surtout d'obtenir un diplôme équivalent à bac +3, bac +4.

«Croire en soi»

Et pour cette première promotion, qui compte huit femmes et neuf hommes âgés entre 21 et 50 ans, on peut découvrir des profils très variés. A l'instar de Guénahële, 48 ans et ancienne assistante de direction, et de Christophe, 35 ans, qui travaillait dans la restauration. Deux apprenants en pleine reconversion professionnelle avec qui nous avons pu échanger. «Il ne faut pas croire que c'est un milieu réservé aux hommes, les femmes y ont tout à fait leur place», souligne Guénahële. Et d'ajouter : «J'avais appris à faire du code quand j'étais enfant, mais c'est chez Pôle Emploi que j'ai découvert comment les choses ont évolué dans ce domaine lors d'une formation numérique. Ça m'a plu et aujourd'hui je suis cette formation autour du développement d'applications».

«Pour moi, devenir développeur était un peu illusoire, j'avais beaucoup d'a priori. Mon conseil est donc de croire en soi et de ne pas hésiter à découvrir ce milieu avec une première approche liée à l'Apple foundation program. Au final, j'ai poursuivi mon objectif avec l'Apple advanced foundation program. On est sur une formation qui n’existait pas en France jusqu’à il y a deux mois seulement. C’est la première formation longue sur iOS, donc on est aussi confronté à ça. Mais heureusement, nous sommes accompagnés par Simplon et son réseau d'entreprises».

Un salaire moyen en 35.000 et 45.000 euros pour débuter

«Nous avons des partenaires depuis de nombreuses années et des entreprises spécialisées sur iOS qui sont très demandeuses. Pour beaucoup, il est très important de développer des applications natives sur iOS pour les iPhone et les iPad, ce qui représente potentiellement des milliers d'emplois à pourvoir», explique Frédéric Bardeau, fondateur de l'école de Simplon.

Un secteur très convoité, puisqu'un développeur web et mobile junior peut espérer commencer avec un salaire de 30.000 euros brut par an, tandis qu'un spécialiste, notamment sur Apple, peut escompter entre 35.000 et 45.000 euros bruts. «Des salaires qui peuvent vite grimper dès lors qu'on a un à deux ans d'expérience», conclut Frédéric Bardeau.