Noël 2022 : voici les meilleurs smartphones de l'année

Le dernier trimestre de l'année a été marqué par une nouvelle vague de smartphones, malgré un déclin de ce marché. Pourtant, Noël est considéré comme la période propice pour conquérir les consommateurs. Et de belles innovations sont à retenir.

L'inflation, des problèmes d'approvisionnements en composants électroniques et une montée des ventes de smartphones reconditionnés sont venus ternir le marché de la vente de smartphones neufs en 2022. Toutefois, les constructeurs restent toujours très présents avec des nouveautés intéressantes principalement dévoilées durant ce dernier trimestre afin de séduire les consommateurs pour les fêtes de Noël. CNEWS livre ici une sélection de mobiles adaptée à tous les budgets.

Les tarifs mentionnés font référence aux prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres proposées par les revendeurs.

A moins de 500 euros

Vivo Y35

Si Vivo a su montrer son savoir-faire dans la catégorie premium il y a quelques mois avec son magnifique X80 Pro (à 1.300 euros), c'est aussi sur le marché de l'entrée de gamme que cette marque chinoise fait souvent très fort. C'est le cas avec ce Y35. Pour moins de 300 euros, ce smartphone profite d'un design actuel, d'une mémoire de base de 256 Go (mais extensible via Micro-SD), d'une batterie de 5.000 mAh, de trois capteurs photos arrières dont un principal de 50 Mpixels et de la 5G, ainsi qu'un écran FullHD+ de 6,5 pouces. Une fiche technique intéressante à ce niveau de prix, même si on peut regretter l'absence d'un ultra grand angle.

Y35, Vivo, 279 euros

Motorola G82 5G

En 2021, Motorola a effectué une remontée intéressante sur le marché français et 2022 confirme la volonté de la marque au M de devenir une référence, notamment dans le milieu de gamme. Avec le G82 5G, le constructeur livre un mobile doté d'un bel écran Oled de 6,6 pouces et 120 Hz pour 330 euros. Un atout intéressant à ce niveau de prix, pour les sérievores et les cinéphiles. Son bloc photo se révèle polyvalent. Un très bon rapport qualité-prix.

G82 5G, Motorola, 329 euros

nothing phone (1)

Nouveau venu sur le marché des smartphones cette année, la marque londonienne Nothing a su capter les regards avec un mobile tout en transparence, au design à la fois pop et sobre. Car cette transparence est mise au profit d'un système lumineux qui n'est pas sans rappeler une ambiance néon. Un jeu de couleurs est visible et permet par exemple d'identifier un correspondant grâce à sa teinte associée ou bien encore de connaître le niveau de charge de la batterie. L'écran Oled de 6,55 pouces est impeccable et le double appareil photo de 50 Mpixels chacun promet une belle prestation. De quoi se distinguer sur ce marché, d'autant que l'appareil mise en grande partie sur des matériaux recyclés pour se donner une image plus écoresponsable.

Phone (1), Nothing, à partir de 469 euros

Realme GT Neo 3T Dragon ball Z edition

Realme s'impose petit à petit sur le marché français et se place régulièrement parmi les constructeurs proposant un bon rapport qualité-prix. Mais la marque se distingue aussi en proposant des collaborations inédites. C'est le cas avec ce GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition qui rend un hommage appuyé au manga en reprenant les couleurs et le symbole de la tenue de Son Goku. Un modèle que les jeunes et les fans de la série d'Akira Toriyama sauront apprécier avec des icônes et des fonds d'écran personnalisés. Parallèlement, Realme propose tout de même un appareil à la hauteur de son prix puisqu'on retrouve un large écran Amoled 120 Hz intéressant pour le gaming notamment, associé à un processeur Snapdragon 870 5G. Enfin, une charge rapide promet de gagner de 0 à 50 % de batterie en 12 minutes.

GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, Realme, 499,99 euros

A moins de 1.000 euros

Oppo Reno 8

Avec son bloc photo élégamment fondu dans sa coque arrière, le Reno 8 de Oppo possède un design très réussi, lui conférant un côté haut de gamme sans atteindre des prix excessifs. Pour moins de 600 euros, il s'agit d'un modèle complet qui séduira aussi bien les adeptes de photo, que les sérievores et les gamers. Car Oppo entend se distinguer habilement sur le secteur du milieu de gamme avec un bel écran Amoled de 6,4 pouces, assez allongé puisqu'il est au format 20:9e. Sur son bloc photo, on retrouve trois capteurs efficaces, avec un rendu flatteur du côté de son capteur principal de 50 Mpixels, tandis qu'on retrouve les classiques ultra grand angle et capteur macro. Surtout, Oppo mise sur sa batterie qui serait capable de rester efficiente quatre années.

Reno 8, Oppo, 599 euros

Google Pixel 7 et 7 Pro

Ce sont deux mobiles très bien positionnés que propose Google en cette fin d'année. Les Pixel 7 et 7 Pro sont tarifés respectivement à partir de 649 euros et de 899 euros, mais n'ont rien à envier à des modèles dépassant les 1.000 euros. Leur design se distingue sur un marché très aseptisé et leur finition est exemplaire. Le Pixel 7 arbore un écran de 6,3 pouces FHD, tandis que le 7 Pro voit la vie en grand avec une dalle de 6,7 pouces QHD+ oscillant entre 10 et 120 Hz. On trouve un équipement photo forcément plus complet sur le 7 Pro, mais dans les deux cas l'intelligence artificielle livre des clichés au piqué vraiment flatteurs. A noter, Google assure ici cinq ans de mises à jours gratuites de sécurité sur le mobile. Les Pixel 7 et 7 Pro seront même proposés bientôt avec un VPN intégré afin d'améliorer la protection des données privées. «Un service intégré à l'offre Google One», explique-t-on chez Google France.

Pixel 7, Google, 649 euros (128 Go) et 749 euros (256 Go), Pixel 7 Pro, 899 euros (128 Go) et 999 euros (256 Go)

Xiaomi 12T

Nouveau mobile de la marque chinoise Xiaomi, le 12T affiche un rapport qualité-prix quasi imbattable, tant la marque a su apporter à son appareil un vrai savoir-faire en termes de finitions et d'efficacité côté écran et photo. Si le modèle Xiaomi 12T Pro à 1.099 euros reste bien entendu supérieur, le 12T, vendu 649 euros, se place comme un smartphone où les compromis ne l'empêchent pas d'être ambitieux.

On salue d'ailleurs l'intégration d'une batterie de 5.000 mAh avec un chargeur de 120 W pour une recharge intégrale en une vingtaine de minutes. A celà s'ajoute un équipement photo complet avec notamment un capteur principal de 108 Mpixels épaulé par un ultra grand angle de 8 Mpixels (qui aurait pu mieux faire quand même) et d'un macro de 2 Mpixels. Son écran Amoled de 6,67 pouces reste son point fort avec une dalle de qualité pour savourer les contenus vidéos.

12T, Xiaomi, 649 euros

A moins de 1.500 euros

Sony Xperia 5 IV

Après un Xperia 1 IV exemplaire sorti en milieu d'année, Sony livre son petit frère le Xperia 5 IV pour les fêtes de fin d'année. Un smartphone agréable à prendre en main grâce à son écran de 6,1 pouces 21:9e. Un format atypique puisqu'il affiche les films et séries sans bandes noires et permet d'offrir une vue panoramique sur certains jeux. A ce titre, la superbe dalle Oled profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au-delà de l'aspect ludique, ce Xperia reste un modèle haut de gamme qui livre un équipement photo dans les standards des modèles de plus de 1.000 euros, avec un autofocus efficace né du savoir-faire de Sony en la matière. Si la définition reste contenue à 12 Mpixels, à la fois pour le capteur principal, mais aussi l'ultra grand angle et le téléobjectif et même le module photo frontal pour les selfies, ce quatuor parvient à livrer des photos homogènes. Un très bon smartphone.

Xperia 5 IV, Sony, 1.049 euros

APPLE IPHONE 14 ET 14 PRO

Les iPhone d'Apple de cette fin d'année sont toujours une référence. Les iPhone 14 et 14 Pro présentent toutefois peu d'évolutions par rapport aux iPhone 13 et 13 Pro de 2021. Reste toutefois des changements notables et l'apparition d'un nouveau format avec l'iPhone 14 Plus. Un modèle qui se distingue puisqu'il marque l'arrivée d'un grand format de 6,7 pouces, contre 6,1 pour l'iPhone 14. Là encore Apple soigne son modèle phare, puisque les iPhone 14 et 14 Plus profitent d'une des meilleures dalles Oled du marché, d'un processeur A15 bionic (le même que les iPhone 13) toujours vaillant et d'un équipement photo propre et sans bavure.

Il faut toutefois se tourner vers les iPhone 14 Pro pour monter encore en gamme, puisqu'on découvre le nouvel îlot dynamique qui remplace la fameuse encoche. Une signature visuelle sympa, qui affiche de petites informations utiles avec iOS 16. Sous le capot, les iPhone 14 et 14 Max misent sur le processeur A16 Bionic, l'un des plus puissants du marché. Enfin, le bloc photo évolue avec un capteur principal de 48 Mpixels, une première chez Apple, pour toujours plus de polyvalence.

iPhone 14, Apple, à partir de 1.019 euros, iPhone 14 Plus, à partir de 1.169 euros, iPhone 14 Pro, à partir de 1.329 euros et iPhone 14 Pro Max, à partir de 1.479 euros.

Huawei Mate 50 Pro

Malgré l'absence de 5G sur ses smartphones, Huawei reste encore présent dans ce secteur qu'il maîtrise pourtant aussi bien que les deux marques qu'il considérait comme ses rivales : Apple et Samsung. Et en cette fin d'année, le Mate 50 Pro est un monstre de la photo. C'est d'ailleurs la signature design que le constructeur chinois met en avant avec son anneau circulaire affichant un bloc impressionnant sur sa coque arrière. Huawei parle ici de caméra «XMAGE», une technologie maison qu'il décrit comme une caméra à «ultra grande ouverture focale». Dans les faits, il s'agit d'une belle innovation puisque le photographe peut jouer sur 10 variations avec l'ouverture pour aller de f/1.4 à f/4. Une amplitude qui, comme sur un appareil photo hybride, permet d'adapter au mieux la prise de vue à la scène, pour lui être le plus fidèle possible. Un point notamment flagrant pour l'effet bokeh (flou d'arrière-plan) qui est ici mieux maîtrisé que sur un iPhone 14 Pro.

Mate 50 Pro, Huawei, 1.199 euros

Samsung Galaxy Z Flip4

C'est le mobile star chez Samsung. Après un Galaxy Z Flip3 très remarqué l'an passé, la marque sud-coréenne propose son successeur le Z Flip4 et poursuit encore ses efforts dans le segment des smartphones à écran pliable. Un segment que Samsung est pour l'heure seul à porter depuis 2019, même si la concurrence s'apprête à le rejoindre bientôt. Une fois déplié, on profite ici d'un écran de 6,7 pouces avec un ratio 22:9e sur une dalle de 120 Hz. Samsung enrichit également l'expérience liée au petit écran de façade du modèle replié qui offre plus d'interactions et une meilleure lisibilité. La partie photo est toujours d'excellente qualité, même si on peut lui reprocher d'être un cran en dessous des autres smartphones à plus de 1.000 euros. Un modèle toujours pratique et qui ne laisse pas insensible alors que la concurrence reste encore trop basée sur les mêmes designs.

Galaxy Z Flip4, Samsung, à partir de 1.109 euros