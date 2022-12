Twitter : le réseau social relancera un nouveau système d'authentification payant ce lundi

Après plusieurs faux départs, Twitter prévoit de lancer lundi une nouvelle offre d'abonnement, plus chère pour les utilisateurs d'appareils Apple, comprenant notamment un système d'authentification des comptes sur la plateforme.

«Nous relançons @TwitterBlue lundi - abonnez-vous sur le web pour 8 dollars par mois (soit 7,50 euros, ndlr) ou sur iOS (le système d'exploitation d'Apple utilisé sur les iPhone) pour 11 dollars par mois (soit environ 10,50 euros, ndlr) pour avoir accès aux fonctionnalités réservées aux abonnés, notamment la coche bleue», a indiqué le groupe dans un tweet samedi.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark pic.twitter.com/DvvsLoSO50

