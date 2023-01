Un service de voitures pilotées à distance bientôt testé en France ?

Il sera bientôt possible d'amener une voiture de location directement devant votre maison et sans qu'un chauffeur n'ait à vous passer les clés. La société estonienne Elmo teste actuellement une flotte de voitures télécommandées et cherche des partenaires pour l'expérimenter aussi en France en 2023.

Assis dans un siège baquet, volant de simulateur entre les mains et écran panoramique face au regard, un «téléchauffeur» conduit une véritable voiture à distance. Comme un drone, le véhicule, sans passagers à son bord, va alors se faufiler dans la circulation pour rejoindre un nouveau lieu de rendez-vous.

Ce scénario, la société Elmo l'expérimente actuellement en Estonie où un service-test permet à un client de commander une voiture de location qui le rejoindra, seule, à l'endroit de son choix. L'idée est alors de laisser les clés au locataire du véhicule à son arrivée, tandis que ce dernier pourra à son tour le conduire à sa guise. Ici, pas besoin de ramener le véhicule à une agence, il aura simplement à le laisser dans le lieu de son choix. Et c'est un conducteur à distance qui prendra la main pour l'apporter ensuite à un autre client.

Dans les faits, ce pilotage à distance est digne d'un simulateur de conduite. Elmo place en effet un pilote opérateur dans ces locaux et celui-ci peut prendre la main sur l'ensemble des paramètres permettant de conduire le véhicule (volant, pédalier, clignotants...). Plusieurs caméras permettent alors d'obtenir une vision périphérique autour de la voiture, afin de faciliter sa manœuvrabilité, mais aussi de percevoir l'environnement.

«Tous les téléopérateurs qui conduisent ces véhicules à distance sont formés. Nous donnons toutes les fonctions de la voiture face à un écran incurvé. Il y a six caméras dans le véhicule pour une vision à 360°, mais aussi des micros pour avoir les sons», explique à CNEWS, Kristiina Kalda, directrice France d'Elmo.

Le but ? Permettre à une société de location de voitures de récupérer son véhicule où qu'il soit et de le ramener soit à un parking avec d'autres véhicules de sa flotte, soit de rejoindre directement un autre client.

«En matière de location, il y a toujours la problématique de garer le véhicule. Avec ce type de technologie, le client peut non seulement éviter de trouver une place de stationnement et l'opérateur peut remettre son véhicule rapidement dans le circuit de location», souligne Kristiina Kalda, qui précise qu'Elmo n'est pas un opérateur mais développe uniquement les technologies liées à ce type de solutions.

Des tests grandeur nature en 2023

«Nous sommes actuellement en discussions avec plusieurs sociétés mais aussi avec des territoires qui voudraient des démonstrations, notamment en France. Bien sûr, si les autorités estoniennes nous ont permis de mener des tests depuis l'automne 2022, nous faisons également d'autres demandes d’autorisations pour différents pays. Nous souhaitons démontrer que cette solution est sécurisée et nous visons le premier semestre 2023 pour des tests grandeur nature», ajoute-t-elle.

Si des acteurs de la location de voitures s'y intéressent, Elmo imagine également d'autres applications comme la livraison de marchandises. «Cela fait sens, lorsque l'on sait qu'un chauffeur peut être bloqué pendant des heures par exemple, décrit Kristiina Kalda. Nous avons aussi des discussions en ce qui concerne la maintenance des autoroutes, pour des véhicules qui roulent lentement pour sécuriser des lieux… Voire même dans des cas militaires, où un opérateur pourrait intervenir dans des situations dangereuses».