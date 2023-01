Dyslexie : cette nouvelle application aide les enfants et les adultes

Entre 5 et 8 % des Français souffriraient de troubles liés à la dyslexie, selon la Fédération française des Dys. Une proportion importante qui a poussé la start-up Facil'iti à imaginer une application capable d'aider les personnes concernées à mieux lire.

Avez-vous un trouble du langage écrit ? Si la réponse est positive, sachez que vous n'êtes pas seuls et que des solutions existent pour vous accompagner au quotidien. Cette semaine au CES de Las Vegas, la jeune société française Facil'iti a dévoilé MYdys, une application mobile capable d'accompagner les 5 à 8 % des Français souffrant de dyslexie.

MYdys (disponible sur iOS et bientôt sur Android) vise à proposer une expérience sur mesure afin de surmonter ce trouble, qui peut se révéler gênant au quotidien chez les enfants, mais aussi chez les adultes qui n'oseraient pas en parler à leur entourage.

Une application sur mesure

Concrètement, cette appli invite à prendre en photo avec votre smartphone le texte que vous souhaitez lire. Il est alors possible d'obtenir une séquence de lecture personnalisée qui s'adapte à votre trouble visuel. L'interface permet de «modifier la taille des caractères et de la police, l'espacement des mots et des lignes, d'aider à la lecture des lettres et des chiffres les plus couramment confondus ou inversés (c'est le cas parfois pour un 9 et un 6, ou un d et un b), ou encore de modifier les couleurs pour augmenter le contraste et la lisibilité», précise la société dans un communiqué. L'outil permet également d'assurer une traduction en plus de 21 langues, et même une synthèse vocale du texte.

Si l'application MYdys est gratuite dans la limite de 30 scans par mois, les personnes qui souhaiteraient l'utiliser plus fréquemment doivent savoir qu'un système d'abonnement payant est proposé. Ainsi, il en coûtera 2,99 €/mois pour effectuer jusqu'à 600 scans et 5,99 € pour plus de 10.000 scans par mois. Parallèlement, la start-up Facil'iti développe également une solution pour «traduire» les pages web pour les personnes atteintes de dyslexie.