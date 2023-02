Etats-Unis : un étudiant prêt à tout pour faire annuler un cours car il voulait absolument assister à un événement Nintendo

Un étudiant d'une université californienne a adressé un courriel à son professeur afin de faire annuler un cours prévu au même moment qu'un événement Nintendo, a indiqué la police du campus ce mercredi 8 février.

Un message qui a inquiété, avant de faire sourire. Dans un communiqué publié ce mercredi 8 février, la police de l'Université d'État de Californie à Fullerton a annoncé avoir procédé à des vérifications après qu'un professeur a reçu un courriel d'un étudiant, lui demandant de faire annuler son cours «pour le bien de l’humanité».

Dans un contexte où les tueries de masse restent malheureusement bien trop nombreuses dans les écoles américaines, le message a alors inquiété l'enseignant, qui a prévenu la police de l'université.

«Après des heures de vérifications par nos enquêteurs, nous avons appris qu'un événement Nintendo Direct se tenait au même moment que le cours dispensé par le professeur», a écrit Scot Willey le chef de la police du CSUF dans un communiqué.

Message from Acting Chief Scot Willey regarding perceived threat to @csuf. pic.twitter.com/RyDbTqfxt9

— CSUF Police Department (@csufpd) February 8, 2023